Los ambientes de aprendizaje

Señor Director:



Al leer una entrevista realizada por su diario a Peter Barret, investigador de la Universidad de Oxford, relacionada con la importancia de un modelo de infraestructura óptima para el aprendizaje en las aulas, me llevó a reflexionar sobre la infraestructura que tenemos en los colegios de nuestro país, lo cual debe ser motivo de preocupación para el nuevo ministro, pues, a excepción de Bogotá, es muy poco lo que se está haciendo, no solo para mejorar la arquitectura escolar, sino para que se adecúen a las últimas normas de sismorresistencia.

Ojalá nuestros mandatarios, a nivel regional y nacional, entiendan la importancia de mejorar los ambientes escolares, pues la mayoría de nuestras escuelas mantienen unos entornos grises, sin colores, con ventanas pequeñas, con poca ventilación e iluminación natural, e incluso, algunos colegios tienen más parecido a los campos de concentración nazis, con muros bien altos, alambrados con púas y con una sirena que anuncia el ingreso, la salida y los cambios de clases. Es hora de que se atiendan las sugerencias de los profesionales de la arquitectura escolar, para que así se pueda aportar a uno de los aspectos que también influyen para el mejoramiento de la calidad de la educación.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Impulsar las mipymes

Señor Director:



La situación de desempleo que vive Colombia hace necesario generar nuevas fuentes de trabajo que permitan devolverle a la economía los millones de puestos perdidos para que estos colombianos, hoy desempleados, reactiven la demanda agregada y se logre un real crecimiento con baja tasa de desempleo. Para ello se deben impulsar la creación y adecuación de empresas a la era digital, a través del sector de las mipymes, para que actúen como el pivote para la generación de nuevos puestos de trabajo. Sugiero adoptar, como propósito nacional, la creación, el desarrollo y el mejoramiento de las normas que regulan el funcionamiento de las mipymes, además habilitando a la gente de todas las edades a ser emprendedores y a actuar con mentalidad exportadora. El soporte de ese cambio de modelo es la educación, que serviría como base de la transformación productiva de Colombia.



David Puyana

‘Sí se puede’

Señor Director:



No hay plata, ¿cómo la conseguiremos? No hay que llorar, sino proceder sin compasión en diferentes frentes. Por ejemplo, controlemos el ingreso de colados a TransMilenio. Así mismo, cobrar el uso de plástico en las grandes superficies, confiscar las tierras de los capos y vendérselas a los interesados a precios justos; acabar con la corrupción de bandidos que desangran el erario, recuperar los elefantes blancos, etc. ‘Sí se puede’ siendo eficientes en todo.



Tito Rovira

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294­0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co