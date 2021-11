Defender la tierra

Señor Director:



Terminó la COP26 en Glasgow (Escocia), y realmente no deja un camino claro, un compromiso sincero y expedito de las mayores potencias del mundo para detener el calentamiento global. Hay aportes de dinero: 100.000 millones para detener la deforestación. Pero el compromiso debe ser de cada país, de cada empresa, de cada ciudadano.

Se debe educar a los niños para preservar y defender lo que nos queda, para reciclar, para no contaminar. En fin, enseñarlos a querer la tierra. En nuestro país se tienen que parar las talas indiscriminadas, aplicando la ley. Es tarea de los alcaldes, que muchas veces no se comprometen. Y cada vez que haya un acto público, deportivo o cultural, hay que promover cuidar la naturaleza. Y crear incentivos a quienes muestren resultados de reforestación. Todo sin que le metan política, pues estamos hablando del futuro de la especie.



Lucila González de M.

Mal uso de las carreteras

Señor Director:



En mis recientes vacaciones tuve la oportunidad de visitar por tierra, junto con mi hermano, varias zonas de nuestra bella Colombia. La impactante belleza de sus paisajes se veía resaltada por las modernas carreteras de doble calzada, puentes y túneles que se han construido en los últimos lustros.



Pero igualmente produce tristeza, casi indignación, que se desperdicien estos recursos invertidos con límites de velocidad de 40 y 50 km/h en zonas de amplia visibilidad y, sin duda, diseñadas para una velocidad de 80 o 100 km/h.



La decisión de establecer el límite de velocidad en las carreteras no solo debe ser técnica, sino corresponder a la inversión realizada. Destinar ingentes recursos para tener buenas carreteras e impedir su buena “explotación” con límites de velocidad inadecuados, es usar mal unos recursos públicos que han sido aportados por los ciudadanos con inmenso sacrificio. Adicionalmente, los límites de velocidad deberían ser diferenciales para vehículos de carga (más pesados y por tanto lentos al frenado) y para los particulares. Estos últimos son los que más mueven el turismo municipal y rural. Límites de velocidad muy bajos desestimulan el viaje de los ciudadanos por carretera.



César Botero Guingue

Estacionamiento en calle es viejo

Señor Director:



El secretario de Movilidad de Bogotá informó que a partir de este noviembre se autoriza el estacionamiento de automóviles y motocicletas en las calles. Este servicio tiene su historia. El 25 de febrero de 1901 llegó el primer automotor a la capital, un Orient importado por un conocido cachaco millonario, y se inició el estacionamiento callejero, que con los meses se convirtió en un problema social público. En una urbe donde, aunque las casas disponían de amplios zaguanes y solares, a nadie se le ocurrió un espacio para estacionar vehículos. Pero a partir del decreto legislativo que categorizó a Bogotá como Distrito Especial aparecen los útiles parquímetros oficiales copiados del modelo electrónico estadounidense que aquí se reemplazó por la ayuda de operarios y fueron de aceptación general. Este servicio se prestó durante algunos años y aún no se sabe por qué fue terminado. Se regresó al problema de los mal estacionados.



Miguel Roberto Forero García

