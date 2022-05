No dejar perder la comida

Señor Director:



Es triste, pero a la vez produce incredulidad y hasta rabia, saber que en Colombia, donde hay tanta gente necesitada de un plato de comida, según del Departamento Nacional de Planeación, se pierde el 34 por ciento de los alimentos que sirven para el consumo humano. Esto es, 9,76 millones de toneladas.

El 40 % de este desperdicio se da en la producción agropecuaria; el 20,6 por ciento, en la producción. Pero también 1,55 millones de toneladas en el consumo. O sea que no sabemos consumir o dejamos perder. Se necesita conciencia del no desperdicio, y que haya orden y organización por parte del Estado, que debe crear centros de acopio. Y se necesitan buenas vías para que el campesino pueda sacar sus cosechas, pues muchas veces vale más el transporte que lo que les ofrecen por la comida, las frutas en especial, y muchos prefieren dejar perder o dárselas a los animales. Hoy, cuando los candidatos hacen sus programas, esto es muy importante, pues están de por medio la alimentación del pueblo y un poco de justicia con el campesino.



Ángel María Aguilar

Mal ejemplo

Señor Director:



No es gratis el desprestigio de los cuerpos legislativos en Colombia. Lo que vimos y oímos la semana pasada en el recinto del Senado es una vergüenza, que muestra lo bajo que han caído algunos de nuestros legisladores. Diferente de otras épocas, cuando brillaban las propuestas y las ideas; ahora son la ofensa, la grosería y la falacia las que se destacan en cada sesión. El mal ejemplo cunde. ¡Por ello no debemos extrañarnos de que actitudes similares se presenten en todos los estamentos de la sociedad!



Mario Patiño Morris

Delanteros en Europa

Señor Director:



Con cuatro futbolistas colombianos, Luis Díaz, Rafael Santos Borré, Alfredo Morelos y Luis Sinisterra, el fenómeno del fútbol europeo está en auge. Y protagonizarán las tres finales próximas que definirán el rey del continente, representando a nuestro país, a nuestra gente, a cada niño que sueña con ser futbolista y salir adelante a pesar de las adversidades. Y cada uno representando a Colombia. Casualmente, los cuatro son delanteros, atacantes desequilibrantes y goleadores. Colombia podría haber estado en Catar. Esto deja en evidencia que en el país hay talento, pero falta más compromiso, y quizás la solución esté en aplicar la frase que dijo Pep Guardiola a su llegada como técnico del Barcelona, “Perdonaré que fallen pero no que no se esfuercen”.



David Fernández

Se acabó la ‘guerra del centavo’

Señor Director:



La ‘guerra del centavo que sucedió en Bogotá durante muchos decenios descansa en paz. Ese desfile de buses, busetas y microbuses se acabó, ya que la entrada del Sistema Integrado de Transporte Público, que lo consolidó la actual alcaldía, ya hace pareja con el sistema TransMilenio. El ambiente de hoy es muy diferente, el transporte urbano se mueve con tarjeta, lo que trae organización y planeación para las empresas, entrando los usuarios en disciplinadas formas para acceder al servicio.



Rogelio Vallejo Obando

