El regreso del ‘Ñoño’

Leyendo el editorial del pasado miércoles 12 de julio y viendo los videos que han circulado por diferentes medios, en los que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores salen en caravana gritando que viva el ‘Ñoño’ Elías, queda uno perplejo. Como maestro, reflexiono sobre cuál debe ser el papel de la educación, que permita educar a una sociedad que ha venido siendo manipulada por los politiqueros. Y digo lo anterior porque eso no solo sucede en la Costa, sucede acá en las goteras de Bogotá, en donde los políticos ofrecen dádivas, en dinero y en especie.

Por eso a los políticos no les interesa la reforma laboral, porque un empleado con estabilidad se vuelve más independiente y no le va a hacer caso a ese politiquero que le exige recoger 40 o 50 nombres de posibles votantes para poderle renovar el contrato o pedirle al contratista de turno que lo vincule.



La escuela debe dejar de lado la enseñanza de contenidos memorísticos y dedicarse más al desarrollo del pensamiento crítico, para que así la sociedad aprenda a pensar con la razón, con honestidad intelectual, de tal manera que deje de lado la emoción que les produce andar detrás de un corrupto que se ha robado el erario, y que si piensa sin pereza o estrechez mental, se dará cuenta de que las dádivas que hoy les dan significarán menos educación, menos salud y mayor pobreza.



Profesor Henry Sarabia Angarita

¿Y al ciudadano quién lo cuida?

Los casos de asaltos, atracos y toda clase de abusos contra los ciudadanos se han convertido en el pan de cada día. Una ciudadana que tomó un servicio de transporte a través de una de las aplicaciones cuenta cómo fue encerrada en el carro que la recogió y comenzó a sentir asfixia y un fuerte calor. Al sentir que la iban a secuestrar para robarla o quién sabe qué clase de atropello, abrió la puerta y logró escapar del vehículo en plena marcha, lanzándose al pavimento y exponiendo su vida. Lo que, además, produce verdadera tristeza y temor es que los ciudadanos no podemos utilizar nuestros vehículos porque las restricciones para los particulares son cada vez mayores y nos exponemos si tomamos vehículos públicos. Pero los impuestos, seguros y rodamientos debemos pagarlos aun sin usar el carro. Conclusión: los carros guardados, y nosotros necesitando salir a la calle. La pregunta para nuestras autoridades es: ¿y al ciudadano quién lo cuida?



Martha Jeannette Oyuela

Desestímulo al trabajo

La insistencia de este gobierno en subsidios y sistemas pensionales especiales hace que se esté desvirtuando el valor del trabajo. Los jóvenes no quieren ocuparse esperando el regalo estatal, la burocracia inútil o una pensión hipotética. Quizá de fondo esté la dificultad de conseguir trabajadores preparados y con ganas.



Eduardo Ortiz V.

