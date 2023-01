Una situación preocupante

Señor Director:



El gran alud de tierra que inhabilitó la vía Panamericana en Cauca y dejó casi que incomunicado el departamento de Nariño traerá difíciles consecuencias. Van a comenzar a encarecerse los alimentos, pero, además, muchos de ellos, como la leche, se empiezan a perder. Y pensemos también en algunas cosechas que pueden estar en peligro, pues, por ejemplo, los cultivos de papa no dan espera. Lo que estamos viendo es grave y, este es un toque de alerta sobre la necesidad de tener buenas vías alternas. Porque hay unas, como lo hemos visto allí, que han padecido la desidia, por muchos años y durante numerosos gobiernos. Esto además de la inseguridad, pues los grupos violentos no han silenciado las armas. Una preocupante y triste situación.



Ángel María Aguilar

Idea para descongestionar el tránsito

Señor Director:



El problema del deterioro de la movilidad en Bogotá obedece a varias razones: la carencia de vías, el deficiente transporte público, el estado lamentable de la malla vial, la eliminación de algunas calzadas de circulación de vehículos para cedérselas a las bicicletas o para darles prioridad a los buses, la indisciplina de los conductores, etc.



Como ingeniero civil quiero proponer una idea, diferente a seguir jugando con las variaciones del pico y placa, idea que he examinado con algunos colegas y puede ayudar a mejorar la movilidad en la ciudad.



La creación de ciclorrutas obedece a una necesidad sentida de darle seguridad y facilidad de movilización al transporte en bicicleta, lo que, además, ayudaría a mejorar la calidad del aire en una ciudad bastante contaminada.



Construir nuevas vías o ampliar las existentes puede ser muy costoso y en algunos casos prácticamente imposible. No obstante, una forma de aumentar las calzadas de circulación, para mejorar la movilidad, es devolverle a la ciudad las calzadas que fueron ocupadas por las ciclorrutas, sin que estas se eliminen. Esto podría hacerse construyéndolas elevadas en los mismos sitios donde operan las ciclovías actuales o en sitios alternos. Estas, que no requieren estructuras muy costosas ni de calzadas de más de dos metros de ancho, podrían hacerse sin mayores traumatismos para el tráfico de la ciudad. Estoy seguro de que nuestra ingeniería podrá aportar los mejores diseños para construirlas en estructuras de concreto o metálicas que nos devolverían las calzadas que perdimos.



Diego López Arango

Un cementerio nacional

Señor Director:



‘No más luto en la carretera’, dice su editorial (15-1-2023). Nos ofrece unas cifras que espantan. ¡Cómo así que 8.358 personas murieron así el año pasado en nuestras vías, en las que se presentaron 41.147 accidentes de tránsito! Y entre ellos muchos jóvenes. Así que la tragedia tiene un costo social mayor. Esta es una pandemia, una verdadera calamidad, por varias circunstancias, y lo triste es que son prevenibles. Pues hay falta de pericia, excesos de velocidad, malas vías, alcohol, microsueños, imprudencia...



Se necesitan muchos esfuerzos, campañas, revisiones de los vehículos rigurosas, así como más controles viales. El hecho es que no puede seguir creciendo este extenso cementerio nacional.



Pedro Samuel Hernández

