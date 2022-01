En espera de propuestas

Señor Director:



Tiene toda la razón el editorialista de este diario (7-1-2022) en lo relativo al “partidor” de la campaña política en procura de la presidencia y en el cual se encuentra un nutrido grupo de aspirantes. Al ‘partidor’, por ahora, le hacen falta ideas, propuestas, planes de gobierno. No hay tiempo que perder. La principal propuesta por debatir es sobre los programas para continuar enfrentando la pandemia. También, el crecimiento de las desigualdades económicas.

Otro es el tema del desprestigio y la impunidad en los sistemas de justicia. Están también asuntos preocupantes como el desplazamiento en algunas regiones, el asesinato de líderes sociales, la creciente inseguridad ciudadana, el desempleo, los deficientes sistemas de salud, la cuestión pensional, la disminución de la producción agropecuaria. Además, sobre el cumplimiento de los acuerdos de la paz, etc. En las reformas laboral, pensional, de salud, justicia, el Poder Legislativo debe colaborar en procura de la aprobación de iniciativas que beneficien a todos los colombianos. Necesitamos que se inicie el debate.



Jorge Giraldo Acevedo

Pico y placa, sí, pero más organizado

Señor Director:



Estoy de acuerdo con la medida del pico y placa todo el día en Bogotá, ya que esto puede mejorar el tránsito vehicular y el medioambiente. Pero debería perfeccionarse si la Alcaldía terminara de arreglar pronto la infraestructura vial con las obras que ya se encuentran en desarrollo, como la avenida Guayacanes, la ALO Sur, el TransMilenio por la avenida 68, entre otras. Y se deben precisar los tiempos de las rutas de TransMilenio y del SITP, ya que muchos se han quejado, primero, por la frecuencia con que pasan algunos buses y, segundo, por las aglomeraciones. Debemos recordar que el covid-19 aún sigue deambulando con su variante ómicron y es responsabilidad de todos cuidarnos. Por eso hay que evitar el hacinamiento. Muchas personas no entienden los beneficios que trae el pico y placa todo el día, ya que no están acostumbradas a viajar en el transporte público, como muchos lo hacemos diariamente. Entre todos, busquemos soluciones para mejorar la ciudad.



Carlos Mauricio Restrepo

Se necesita autoridad

Señor Director:



Crecen otra vez los casos de covid-19 y los muertos. Ya pasamos de 100 diarios. Eso tiene que preocupar a las autoridades. Se necesita que se cumplan las medidas, los aforos, la presentación de carnés y que se siga vacunando sin descanso, pues el virus comienza a cobrarnos las fiestas de diciembre. No podemos volver a duros tiempos.



José Francisco Piñeres

