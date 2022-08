Señor Director:



Es fin de semana de puente estuve viendo el Festival Petronio Álvarez, en el que estuvo la vicepresidenta Francia Márquez. Estas son las muestras admirables de expresiones culturas que reconcilian y animan, y que deben divulgarse masivamente. Los grupos que vi allí tienen calidad, pero además, pasión, amor por la música. Ellos deben tener más escenarios, porque, además, son ejemplo de que en el arte hay una ventana y muchos y pueden inspirar a la juventud.

Y al tiempo se celebran el Festival de Verano en Bogotá, con grupos reconocidos y grandes talentos, y el Festival de las Flores, en Medellín. Pensaba en que hay que darle paso a la cultura, pero también en la presencialidad, que muestra que estamos saliendo de la pandemia, aunque en los escenarios masivos se necesita aún el tapabocas. Estos son puntos de esperanza.



Dagoberto Castaño Paredes

Cumplir la reforma rural integral

Señor Director:



No se necesita nueva ley de reforma agraria, dice EL TIEMPO de 14-8-2022. Lo que sí se requiere es cumplir con la reforma rural integral pactada en el acuerdo de paz de La Habana, lo cual no cumplió el gobierno saliente.



Esto se requiere para incentivar la desconcentración de la propiedad rural y facilitar la producción de alimentos; para rescatar la soberanía alimentaria que tuvimos en décadas pasadas. Para ello es suficiente la Ley 160, de agosto de 1994. Claro que se pueden requerir algunas reglamentaciones y actualizaciones sobre Zonas de Reserva Campesina y Unidades Agrícolas Familiares, para ponerlas concordantes con los adelantos tecnológicos y agronómicos. Es vergonzoso que con los TLC estemos importando alimentos que antes producíamos aquí. Si gran parte de la canasta familiar se compra en dólares, ahí se explica su encarecimiento y por qué muchos compatriotas se acuestan con hambre.



Fidel Vanegas Cantor

Un tribunal de cuentas

Señor Director:



Se estima que la corrupción le ha significado al país una pérdida anual de 50 billones de pesos. No obstante la existencia de la Contraloría General de la República, de las contralorías regionales y de las oficinas de control interno en las entidades del Estado, por lo que considero que esas entidades no han cumplido con sus responsabilidad de vigilar el uso eficiente y efectivo de los recursos públicos.



De otra parte, la elección del contralor general se ha convertido en una disputa de cargos y recomendados, por la cual comparto la propuesta del columnista Alfonso Gómez Méndez, en EL TIEMPO del 10-8-2022, de reestructurar la organización actual, adaptándola a la de un económico, eficiente y efectivo Tribunal de Cuentas que sea el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, a través de los consejeros de cuentas y cuya estructura responda a la doble naturaleza de sus funciones: fiscalizadora y jurisdiccional; o sea, el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de las entidades del Estado, lo cual no ha tenido. Así mismo, debe permitir a la ciudadanía conocer la información relevante sobre la actividad de la institución de su interés.



David Guillermo Puyana Silva

