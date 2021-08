Calidad humana de Ardila Lülle

Señor Director:



No ha sido un fallecimiento cualquiera, sobre todo para quienes tuvimos la fortuna de haber sido colaboradores de los del montón en una de las empresas de la Organización Ardila Lülle, hasta llegar a pensionarnos y ser testigos de primera mano de cómo el doctor Ardila nos mostró su gran capacidad de emprendimiento, su visión y, sobre todo, su calidad humana como pocos empresarios pueden darse ese lujo. Trabajar allá era como llegar a nuestra segunda casa. Lo recordaremos siempre.



Alfonso Gómez González

Los pendientes del Gobierno

Señor Director:



Son indiscutibles los graves daños que ha causado la enfermedad del covid-19 en el mundo y en Colombia, donde ha dejado pérdidas económicas incalculables, muertes y el crecimiento de las desigualdades económicas.



Al presidente Iván Duque le queda menos de un año de labores y muchos pendientes. Además, el Congreso debe procurar la aprobación de iniciativas que beneficien al país, en lugar de embarcarse en debates inocuos.



Existen muchos asuntos muy delicados, como el desprestigio y la impunidad en los sistemas de la justicia, el desplazamiento de campesinos, el asesinato de líderes sociales, la migración de venezolanos a nuestro país; la creciente inseguridad ciudadana, el desempleo, los deficientes sistemas de salud y el conflicto en las cárceles por el virus del hacinamiento. Además, el tema pensional, la disminución de la producción agropecuaria debido, entre otros motivos, al abandono del trabajo en el campo; hacen falta programas para reducir la pobreza y las desigualdades económicas y sociales.



El Presidente y el Congreso deben evitar que este periodo sea rotulado en la historia simplemente como la administración de la pandemia. Que no quede una nación superendeudada y con los problemas sociales y económicos con índices catastróficos. Ese es el gran reto por el bien de este país y de sus gentes.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Alternativas al glifosato

Señor Director:



Todos estamos de acuerdo con los terribles perjuicios que causan los cultivos de coca, como deforestación acelerada de nuestros bosques y selvas, propagación de bandas criminales, inseguridad, crímenes por disputas sobre el lucrativo e ilegal negocio, estímulo para el consumo de sustancias nocivas para la salud, por citar algunas. La Corte Constitucional se ha declarado en contra de la fumigación de esos cultivos con glifosato. Pero existen otros matamalezas igual de efectivos que podrían ser utilizados sin afectar ni el medioambiente ni la salud de las personas. Estos son menos ofensivos contra el ambiente, son sistémicos, lo que quiere decir que la planta los absorbe, llegan hasta las raíces y la destruyen completamente, son productos hormonales que afectan muchísimo menos el medio. Estos son, entre otros: 2,4D, 2,4-5T, Tordón, Banvel y decenas más.



Ojalá el Gobierno pueda utilizar estas otras alternativas.



Juan Manuel Amaya Correa

Ingeniero agrónomo

Barranquilla

