El problema es no reciclar

EL TIEMPO (12/4/2023) nos trae información del pleito del Distrito Capital con la empresa contratista CGR que maneja desde el año 2010 el relleno Doña Juana, donde llegan 6.500 toneladas de desechos al día. La amenaza inicial fue de cobrar 1,2 billones de pesos, pero con la intervención del tribunal de arbitramento la cifra bajó a 65.000 millones.



¿Dónde está el problema? Existe la Resolución 2184/2019, que empezó a regir desde el 2021. Su cumplimiento ha sido precario. En ella se estableció a qué bolsas o canecas de color van los residuos, así: verde para orgánicos, cocina, jardines... Blanca para plásticos, papeles, cartones, metales... Negra para lo no reciclable.

Esta resolución facilita el reciclaje para que Bogotá mandara al relleno solo 1.200 toneladas en vez de 6.500, pues el 70 % de los residuos en el Distrito son orgánicos. Esta gestión prácticamente no se ha iniciado a nivel de Bogotá ni del país. Con esto bajaría la importación de abonos para nuestros campos.



Los citados para la bolsa blanca se reciclan precariamente. Un poco se logró con el Sistema de Multiusuarios para los conjuntos residenciales. Ha valido más el empeño de organizaciones de recicladores, pero estos no han recibido del Estado el apoyo que merecen.



Fidel Vanegas Cantor

Más vale prevenir...

No se saben aún las razones por las que colapsó el puente sobre el río La Vieja, que comunica los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. Los expertos tendrán la última palabra.



Sea lo primero lamentar la muerte de los dos policías y solidarizarse con sus familias. Y llamar a que los gobiernos nacional y departamentales pongan pronto manos a la obra, porque estas emergencias tienen muchas consecuencias, locales y para el país, en general.



Esta zona produce muchos alimentos y es de gran afluencia de transporte terrestre. Los desvíos suelen costar en gasolina y tiempo y, muchas veces, en pérdidas de productos perecederos. Y que sirva como alerta, para que revisen otros puentes antiguos, que muchas veces tiemblan con el paso de tractocamiones. Siempre hay que aplicar ese viejo refrán de “más vale prevenir que tener que lamentar”.



José Francisco Piñeres

¿Más carga tributaria?

Injusto para los colombianos reducir el tiempo para la revisión técnico-mecánica de carros nuevos de seis a cinco años, toda vez que la mayoría de grandes ciudades tienen establecido el pico y placa, lo cual significa, por ejemplo, que en Bogotá durante algunas semanas solo se pueda usar el carro dos días hábiles.



La mala calidad de vida por tanta prohibición se grava por una carga tributaria, los malos servicios que prestan las autoridades en servicios públicos y altísima inflación.



Amparo de Mora

