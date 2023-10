Condenar la violencia

Señor Director:



Es triste lo que estamos viendo. Las imágenes brutales de la guerra en Israel, producto del demencial ataque del grupo extremista Hamás a ese país, causan dolor. Ya van centenares de muertos, ya se informa de la brutalidad de Hamás con los civiles, de cualquier edad o nacionalidad. Ellos no representan al pueblo palestino y hay que condenarlos. Lo debe hacer el mundo entero. Es importante que Colombia también se sume a este llamado y que siga en la tarea de traer a los nacionales en peligro. Y que ojalá esa paz que deseamos para esa región y para Ucrania sea también realidad en muchas zonas de nuestro país, donde hay unos grupos armados que también atropellan y someten al pueblo trabajador.



Lucila González de M.

El silencio

Señor Director:



Mientras nos enteramos de los aborrecibles y abominables sucesos de días pasados, estamos viviendo otra realidad de dimensiones semejantes: el silencio de los que nos rodean. Soy judío. También lo fueron mi papá y mi abuelo, y mi bisabuelo antes que él, y así por más de 5.000 años. A veces me he sentido cercano a la religión, otras veces no tanto. No como kosher y me gusta la hamburguesa con tocineta. No voy a una sinagoga hace más de 10 años. Todas las noches, justo antes de dormir, recito el Shemá por mi familia, por mis amigos y por mi gente. Al final del día, soy judío.



Y cuando alguna vez confundí mi esencia, los hechos que nos dejan cortos las palabras para nombrar son un trágico recordatorio de que nuestra historia nos acompaña siempre: con lo bueno -valores, costumbres, alegría de vivir, sentido de pertenencia- y lo malo -el odio, la envidia, la violencia–.



El dolor de las víctimas y sus familias no lo podemos comprender sin haberlo vivido. El dolor del pueblo judío, que cada quien lleva como fuego ardiente en el pecho en soledad o compañía, lo entendemos todos, como uno.



El silencio de los que nos rodean nos sorprende y nos horroriza. Hoy es momento de actuar. Defendernos. Sobrevivir. Después -porque siempre habrá un después -, cuando volvamos a estar bien, nunca olvidemos el silencio de estos tiempos.



Shabat Shalom.



Luis Arturo Berlin O.

Unidos con la Selección

Señor Director:



Perdimos dos puntos por lo de siempre: falta de gol, o de suerte, o descuido en los últimos minutos. Pero es fútbol, es emoción, distracción y ánimo nacional. Qué bien James. Y bien esta pausa. Todos los jugadores deben entender el gran valor de sus triunfos en medio de tantos hechos violentos y negativos de este país. Esperemos que cada día mejore el equipo. Invito a que los comprometamos y estimulemos. A fin de cuentas es de lo poco que nos une aquí.



Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.