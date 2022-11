Los cien días de Petro

Señor Director:



Los colombianos nos acostumbramos a hacer una evaluación al término de los primeros cien días de gobierno de un nuevo presidente, y en esta ocasión se ha venido haciendo al tiempo con dos encuestas, comentadas en el excelente editorial de EL TIEMPO (13/11/2022), que coinciden en que Petro pasó raspando la prueba de favorabilidad.



Al hacer nuestro análisis encuentro que, entre los temas que le favorecen, está la aprobación de la reforma tributaria, siempre y cuando los recursos que lleguen se usen eficientemente en el propósito general, y no terminen en las arcas de la corrupción.

A propósito de ella, estoy alarmado de que, no obstante el compromiso electoral del Presidente, no se vea acción alguna respecto a la lucha anticorrupción. Tampoco contra la práctica de la evasión y la elusión, que significan ochenta billones de pesos (cuatro veces la reforma) que dejan de ingresar al erario. Otro hecho desfavorable es la equivocada forma de comunicación del Gobierno.



David Guillermo Puyana Silva

Los ataques a TransMilenio

Señor Director:



Es muy grave que se esté convirtiendo la parálisis de TransMilenio en mecanismo de acción para protestas de todo tipo, agrediendo la tranquilidad de los hogares, que observan angustiados la demora de los hijos o padres en la llegada a casa, por culpa de quienes torpedean el transcurrir normal del sistema.



La Alcaldía debe estar más atenta para evitar esta serie repetitiva de desorden público contra el alma y nervio del transporte masivo de Bogotá, el cual ha cumplido su función en la disminución de tiempos en los traslados, comparado con el anterior de la ‘guerra del centavo’, que tanto daño le hizo al bienestar de los usuarios. Es de esperar que el Concejo de Bogotá se ingenie medidas para evitar que TransMilenio siga sitiado por anticívicos.



Rogelio Vallejo Obando

El metro no, la justicia

Señor Director:



Oportuno y acertado editorial ‘Metro: ¿vuelve y juega?’ (9/11/2022). No es lógico, razonable ni justo que por su reiterado capricho de un metro para Bogotá con un tramo subterráneo, el ahora presidente Petro exponga a los colombianos a tener que pagar las consecuencias y enormes sobrecostos que conllevaría la pretendida contratación de nuevos estudios sobre su conveniencia o no; así como las consecuentes modificaciones del contrato ya firmado y en ejecución, a buen ritmo, cuyos riesgos específicos precisa el editorial. ¡Por Dios! No les atraviesen más palos a las ruedas de este megaproyecto, cuya realidad llevan esperando los capitalinos hace más de medio siglo.



El nuevo gobierno debería mejorar más bien lo que funciona mal, como, entre otras instituciones, la justicia, que desde hace años se politizó, corrompió y desprestigió, y cuya reforma estructural y saneamiento viene clamando a gritos el país.



Es imperativo que nuestra justicia recupere su dignidad y la credibilidad y confianza nacional. De lo contrario, nuestra sociedad e institucionalidad seguirán degradándose, y la paz total, el desarrollo del país y el bienestar de los colombianos no pasarán de ser solo quimeras.



Luis Iván Perdomo Cerquera

