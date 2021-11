Lo sucedido en el Palacio de Justicia

Señor Director:



Al cumplirse un año más del holocausto del Palacio de Justicia y faltando un mes para el tercer aniversario del deceso del doctor Belisario Betancur, conviene recordar que el expresidente en alguna ocasión manifestó que lo acaecido en la casa presidencial solo lo haría público en memorias que dejaría para ser publicadas después de su muerte.

Esos acontecimientos siguen siendo un secreto y continúan sin ser dados a conocer oficialmente, y lo más grave, han quedado en el olvidado, pues la frágil memoria del colectivo se desentendió de tan tremenda tragedia, que nos continúa mostrando ante el mundo como un país bárbaro acostumbrado a convivir con la muerte.



¿Será que realmente existen esas memorias, que eran para darse a conocer después del fallecimiento del ex presidente Betancur?



Héctor Julio Becerra Ruiz

Qué pasa con La Mojana

Desde hace varios años, la tierra de La Mojana ha ocupado muchos titulares en todos los noticieros, aduciendo unos sobre la calidad de sus terrenos, otros sobre las constantes y periódicas inundaciones, más adelante sobre las promesas de los diferentes gobiernos de turno para solucionar la situación, pero hoy sigue lo mismo, con el atenuante de que la mayoría de las familias establecidas inicialmente en la zona ya no están, están otras. Los han sacado el propio invierno, los grupos paramilitares y guerrilleros y los políticos, que conocen lo que puede ser esa tierra si el Gobierno Nacional decide controlar las aguas. Es infame el olvido premeditado sobre esta región de parte de las autoridades nacionales.



Jesús Henao

Invierno y prevención

Llueve mucho en el país. Las víctimas en muchas zonas son numerosas. En Bogotá, las calles se ven inundadas. Pero lo grave es que hay miles de huecos y faltan muchas tapas de alcantarillas. Hay sectores donde el peligro es grande, pues las aguas tapan los huecos en los que caen carros y motos. No sé cómo será en otras ciudades, pero al menos los cráteres, que hay muchos, deben ser reparchados cuanto antes, o por lo menos buscar una forma de señalización. Se trata en muchos casos de vidas y graves lesiones para la ciudadanía. El invierno, que va para largo, exige prevención en todo lado y con urgencia en nuestras calles. Y otro inconveniente de los huecos son los trancones que se forman.



Carmen Rosa Novoa

Piedras contra las redes

Es importante resaltar las acciones de entidades que están a favor de la preservación del medio ambiente, como lo hace actualmente Greenpeace, al arrojar piedras al mar, en su lucha por detener la pesca de arrastre y, por ende, el deterioro de ecosistemas marítimos.



Con estas grandes rocas se busca detener el funcionamiento de estas redes de pesca, que en grandes cantidades están destruyendo los océanos, puesto que arrasan con todo lo que se encuentre a su paso. Qué bueno es fomentar este tipo de actividades, que cada día aportan para la preservación de nuestro planeta.



Daniel Felipe Suárez Niño

