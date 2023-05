Oportunidad a habitantes de la calle

Señor Director:



El ambiente en las calles bogotanas es difícil. Hay inseguridad, eso suena redundante decirlo, pero también hay pobreza. Mucha gente en el rebusque, indígenas, comerciantes de puestos en el piso. Inclusive, como alguien escribió, vendedores sobre los puentes de TransMilenio, que ya no dejan pasar. Se necesita orden.

Pero además, parece que cada día hay más indigencia, o personas de calle, como les dicen ahora. Hay de tercera edad, pero también vemos con frecuencia muchachos tirados en los parques. Se ve que son vidas tocadas por el vicio y que pueden ser rescatadas. Unos y otros, viejos y jóvenes, un día tuvieron un hogar, hacen parte de la sociedad, y deben recibir una mano amiga, una oportunidad, un intento por ofrecerles una luz que los saque de esa dura situación.



Lucila González de M.

Las vías de hecho

Señor Director:



El bloqueo de vías es, evidentemente, un grave atentado contra el Estado de derecho. Por medio de esta acción, unos ciudadanos impiden a otros, por la fuerza, el libre derecho a la movilidad, consagrado en el artículo 24 de la Constitución, para presionar a alguna entidad a atender algún requerimiento. ¿Qué pasaría si un día un ciudadano impidiera a otro salir de su casa? ¿Se podría declarar delito el bloqueo de vías? No se puede hablar de bloqueo “pacifico” de vías. Una parte importante del alto costo de vida se debe a los bloqueos que se vienen realizando desde el 2021, con la inacción o complacencia del Gobierno. Si se va a utilizar este recurso como medio de protesta, este debería realizarse intermitentemente, con duración máxima de 5 minutos, durante los cuales los ciudadanos afectados serán informados del motivo de la protesta y por lo tanto es más probable que se logre su apoyo y no su rechazo absoluto.



José Darío Álvarez T.

Educación musical y cultural

Señor Director:



Expreso mi admiración por la mezzosoprano Martha Senn, a quien tuve la oportunidad de acompañar en muchas ocasiones. Inolvidable en su versión de Carmen, “hechizando” al público, pues aunaba voz, talento y belleza. También descuella en otros géneros vocales. No obstante, y como si lo anterior no fuera suficiente, nos asombra ahora con su erudición en otras áreas. No es habitual el encontrar entre los músicos a quien se aparte de su propia disciplina. Sin embargo, era habitual desde la musiké de los griegos, la cual aunaba música y poesía y legó nombres tan ilustres como Píndaro, Pitágoras y los grandes trágicos helenos. Soñemos en grande: Educación musical desde la escuela, aunada a la cultura general y gente de teatro y demás artes, integrada a la música. En siglos anteriores se logró. Rafael Pombo y Ponce de León escribieron letra y música, respectivamente en sendas óperas. También hubo músicos letrados: Uribe Holguín y Pardo Tovar. Y poetas muy cercanos al arte sonoro, como León de Greiff. En fin, son inquietudes de alguien que ha sufrido del virus atrás descrito, musiké, en pleno siglo XXI.



Mario Alejandro Posada torres

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co