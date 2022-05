Unión contra el clan

Señor Director:



Comparto las opiniones del editorial del 10 de mayo relacionadas con que se requiere una presencia del Estado en las regiones que por siglos andan abandonadas. No son coincidencia las expresiones de alias Otoniel, cuando ante la JEP dijo que en las tierras en donde operaba el clan no había presencia sino de guerrilla y de los paramilitares. Así mismo, el alcalde de Frontino, Antioquia, reclama que el Estado no ha hecho presencia, ni siquiera cuando asesinaron a siete soldados hace apenas quince días.

La angustia del alcalde debería conmocionar no solo al Presidente, sino al país entero, pues son ciudadanos inermes, al igual que lo que está ocurriendo en el Catatumbo, en donde hay soldados secuestrados y cada día se complica más la situación.



La población angustiada pide presencia del Estado. No solo presencia militar, sino en educación, salud, saneamiento básico, agua potable y tantos otros males que aquejan al país y podrían atenderse si no se robaran los recursos públicos.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

Evitar tragedias

Señor Director:



El lamentable hecho sucedido en días pasados en la laguna de Tota, donde desafortunadamente perdieron la vida tres niños y un joven, deja varios interrogantes, teniendo en cuenta que estos hechos se pueden evitar si hay un control más drástico de las autoridades sobre las personas que visitan este monumento natural.



Es importante que las autoridades redoblen sus esfuerzos, más si se tiene en cuenta que se avecinan las vacaciones de mitad de año. Se tienen que tratar de prevenir y evitar al máximo estos hechos. También, realizar un llamado a los visitantes para tener cuidado al ingresar a la laguna y hacerlo con las medidas de protección indispensables. ¡Lo fundamental es cuidar nuestra integridad y evitar hechos tan dolorosos!



Jorge Andrés Cuán Redondo

Candidatos con altura

Señor Director:



Los candidatos a la presidencia de la República deben ser personas honorables, cultas, respetuosas y evitar exaltarse ante cualquier comentario de los demás candidatos o de los ciudadanos en general. Se ha observado últimamente ofensas graves entre algunos de los aspirantes. Eso no debe existir, mucho menos entre personas que nos van a representar. Hasta hace unos años, los aspirantes a la presidencia eran estadistas, estudiosos y de una cultura intachable. Señores candidatos, respeten al pueblo, no nos merecemos estar escuchando discusiones con bajos términos. Prepárense para ser presidentes de la República.



Álvaro Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co