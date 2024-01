Que prime el carácter técnico

Señor Director:



Aunque no soy oriundo de Medellín, es bueno reconocer los hitos. El Metro paisa se ha consolidado a nivel internacional como referente de un excelente sistema de transporte. En ese sentido, me parece preocupante que se cuestione la validez del quizá próximo líder de la entidad y corran rumores de que sea un nombramiento político, con auspicio presidencial en favor de Daniel Quintero, exalcalde de esa ciudad.



Eso no es sano, y es menester aunar esfuerzos para que la tradición técnica se preserve en la institución, para que Medellín siga siendo un orgullo nacional y ejemplo para Bogotá.

Es importante resaltar la actual administración de la entidad, toda vez que enfrentó los retos de la pandemia, incluso con la aversión de la gente al sistema por las aglomeraciones.



En definitiva, espero que este no sea otro cisma entre Bogotá y Medellín, luego del disenso en la decisión de eliminar la delegación minera en Antioquia.



Andrés F. Correa Vega

Gastos innecesarios

Señor Director:



Las explicaciones que entrega el Gobierno para aclarar las inquietudes que se han presentado a raíz de las millonarias partidas asignadas para la gestión de la señora Verónica Alcocer no aclaran las dudas que se plantearon en días pasados.



“Labor social” han realizado la mayoría de las primeras damas del país. Todas, en mayor o menor grado, han contribuido de muchas maneras a cubrir vacíos en las clases menos favorecidas.



Los cuestionamientos a la actual primera dama tienen que ver con los asesores, los valores y el uso de algunas de las partidas presupuestadas para el cumplimiento de su trabajo social. Maquillador, masajista, fotógrafo personal, todo por cuenta de los impuestos pagados por los colombianos.



Este Gobierno no se ha distinguido por ser muy juicioso con el gasto y debe racionalizar el uso de algunos que se consideran superfluos, haciendo un buen uso de los mismos.



Mario Patiño Morris

Hacer respetar los derechos

Señor Director:



Los terroristas de Hamás son unos asesinos y deben ser controlados y eliminados, pero Israel es una nación civilizada y debe respetar los derechos de los palestinos, los cuales son ciudadanos decentes y respetables. El gobierno de Netanyahu debe tener en cuenta las consecuencias de alborotar el avispero.



Por otro lado, el Estado, las Fuerzas Militares y la Policía aquí en Colombia deben ser respetados. Los criminales deben ser condenados. Premiar a los bandidos siempre será contraproducente. Nombrar gestores de paz a bandidos que han violado todos los derechos no tiene sentido alguno. Premia la barbarie y propicia el círculo vicioso del delito.



Mis votos por una Colombia optimista y alegre, con prosperidad, seguridad y sobre todo con justicia.



Nota: ¿Dónde están la cadena, el anillo y los otros objetos de oro que tenía el padre de Luis Diaz?



Orlando Forero Esguerra

