El grito en Irán

Me conmovió hasta las lágrimas el editorial ‘Los gritos de Irán’ (12-1-2023). El relato sobre la escena del padre del karateca ejecutado por el régimen, impotente, abatido en su alma, pero valiente como nadie a la vez, indigna al máximo.

Qué manera de desconocer las libertades y los derechos humanos de las personas en ese país; qué absurda forma de acabar con vidas preciosas, como la de este deportista, o la del futbolista condenado a 26 años de prisión, o la de la misma Mahsa Amini, de 22 años, que murió en manos de la policía solo por no usar bien el velo. Qué delito, ¿no? Y van más de 500 muertos, dice su comentario.



¿No pueden hacer nada los organismos internacionales en Irán? ¿Dejarán que el pueblo, que resiste valiente, en especial la juventud, siga siendo atropellado? El grito del padre del karateca es hacia el mundo e interpreta a todo su país.



Lucila González de M.

Más helicópteros que kfir

Razón tiene el lector Fidel Vanegas Cantor en su opinión de no considerar urgente la compra de aviones de guerra, dado que los ocho kfir que quedan operando pueden tener una vida útil de 8 años más. Esto contrasta con la gran utilidad de los helicópteros en operaciones de apoyo y salvamento en desastres naturales y tragedias, como la ocurrida el martes pasado en el Cauca. El propósito del gobierno Petro de lograr la paz total concertada contribuye también a evidenciar la no prioridad de este gasto, cuya pretensión en gobiernos anteriores igualmente ha sido duramente cuestionada.



En la práctica, y más en la actual coyuntura nacional de crisis social y económica, les sirven más al país y a los colombianos los helicópteros que los aviones de guerra.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Ucrania resiste

El Congreso de los Estados Unidos de América recibió con un largo y sentido aplauso al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, unos días antes de la Navidad. Republicanos y demócratas, en sesión conjunta, expresaron su más firme apoyo a un pueblo que ha hecho del coraje su seña de identidad.



Hay voces que desprestigian la resistencia de este pueblo y otras que, incapaces de denunciar al agresor, prefieren la equidistancia. A pesar de ello, Ucrania resiste, no solo para sí, sino también para todo el mundo libre. Vuestro dinero, les dijo Zelenski ante las miradas fijas de Kamala Harris y Nancy Pelosi, es una inversión en seguridad global que nosotros manejamos de manera responsable. Y así lo entiende la administración Biden, que ha aprobado una ayuda militar de US$ 1.850 millones, 374 millones de ayuda humanitaria y el envío de misiles Patriot.



Jesús Domingo Martínez

Girona, España

