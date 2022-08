Señor Director:



Es muy importante que se reanuden las relaciones con Venezuela. Somos pueblos hermanos que nos necesitamos, más allá de los dirigentes de turno. Solo hay que ver los millones de inmigrantes que caminan nuestro país. Hay mucho en común, empezando por el comercio bilateral, que beneficia a los dos países, en especial a la gente. Compartimos una larga frontera que nos debe unir y debemos cuidar de ambos lados. Hay que hacer esfuerzos por llegar a entendimientos para que se pueda combatir a los enemigos comunes como el narcotráfico y los grupos guerrilleros, que son los más beneficiados de que no haya un entendimiento binacional. Algo se puede lograr con cierta voluntad de las partes. Es, pues, hora de la diplomacia.



José Francisco Piñeres

La ministra del Deporte

Señor Director:



Quiero resaltar el nombramiento de la reconocida deportista María Isabel Urrutia, una mujer de origen humilde, nacida en Candelaria, Valle, y que, como muchos otros deportistas, se hizo a pulso, con sacrificios y le dio al país grandes logros y satisfacciones con medallas de oro y plata en levantamiento de pesas.



En buena hora llega a ocupar el Ministerio del Deporte esta deportista que conoce de primera mano lo que es lograr triunfos con sudor y esfuerzo, para que en Colombia se reconozcan campeones en otros deportes, que no son pocos, y que han dejado el nombre del país en alto.



Esperemos que ella tenga un buen equipo que la asesore en aquellas decisiones complejas, porque para ser un buen líder no hay que saber de todo, simplemente hay que saber hacer las cosas, escuchar y dejarse apoyar.



Sandra Nayibe Granada Méndez

Salomón Lerner

Señor Director:



Aunque hace años no vivía en Colombia, don Salomón Lerner, argentino de nacimiento, dejó su impronta en nuestro país: la librería Lerner, fundada en el año de 1958, en Bogotá, y que hoy tiene dos sedes, una en Medellín y dos en la capital del país.



La Lerner no es solo una librería, también es un gestor cultural y centro lúdico que cubre espacios didácticos, que en mala hora han ido desapareciendo del escenario bogotano. Eterno agradecimiento a don Salomón por la herencia que nos dejó, y una sentida condolencia para la familia Lerner, que con su dedicación, orientación y servicio enriquece nuestras vidas.



Mario Patiño Morris

Rescatar el septimazo

Señor Director:



Recuerdo como si fuera ayer el centro de Bogotá, sobre todo la carrera 7.ª desde el Capitolio hasta los puentes de la 26, todo un paseo estelar e inolvidable en los años setenta. Hoy, cincuenta años después, asusta hacer ese recorrido. El deterioro es brutal, vino a profundizarse raíz de su malhadada y mal pensada peatonalización. ‘Se la tiraron’ y acabaron con su floreciente y variado comercio. Los clientes fueron espantados, y el turismo sufrió un rudo golpe. Soy de la idea que “lo único que no tiene remedio es la muerte”, de modo que genuinos servidores públicos le pueden restituir el perdido clima de calidad y cordialidad que siempre vivió.



Rogelio Vallejo Obando

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co