Señor Director:



La dramática situación causada por la migración forzada e irregular que se está presentando cada vez con mayor intensidad y frecuencia en varios países (incluyendo a Colombia) es preocupante por las causas que la provocan, los sacrificios y abusos a que deben someterse los migrantes y por las consecuencias que se viven en los lugares por donde transitan o se establecen.

No se trata de la situación particular de Necoclí, Ipiales o Cúcuta, sino de una emergencia social que atraviesan muchos de nuestros congéneres. El tráfico de personas se volvió un gran negocio, y con mayor incidencia cuando estos migrantes tratan de llegar al ‘coloso americano’ aprovechando las nuevas políticas de apertura. El desplazamiento forzado también es causa de la migración, donde la pobreza, el desempleo y la violencia son los principales motivadores. Es oportuno reflexionar cómo les endilgamos a otros la responsabilidad de esos desplazamientos, pero hacemos ‘mutis por el foro’ al problema que afecta a gran parte de nuestros coterráneos.



Gerardo Dussán D.

La Feria del Libro, un bálsamo

Señor Director:



La Feria Internacional del Libro en Bogotá 2021, del 6 al 22 de agosto, es una fecha atípica, modificada por la pandemia de covid-19. La edición 33 es presencial y virtual. Un poco aburrida, porque no existe mayor placer que caminar la feria, hablar con los autores, obtener su firma, asistir a la conferencia, oler los libros en físico, etc. El invitado de honor es Suecia, país donde se otorga el Premio Nobel de Literatura. La nueva sangre de las letras en Colombia es casi desconocida porque los promotores y las editoriales siempre venden a los mismos autores y los mismos títulos. Entre pandemia y tragedia, bienvenida la Feria del Libro, bálsamo infaltable para nuestra salud física y mental.



Helena Manrique Romero

Por qué no gravar las pensiones

Señor Director:



Eduardo Lora se ha sumado a los que no entienden por qué las pensiones no están gravadas en forma igual a los salarios. Si nuestras pensiones fueran iguales a los salarios que devengábamos al pensionarnos, y no 70 % de ellos; si nos descontaran 4 % para salud, como a los asalariados, y no un 12 %; si nos reajustaran todos los años nuestras mesadas en el mismo porcentaje que el aumento de los salarios, y no el porcentaje de aumento de costo de vida; si las empresas de salud prepagada nos mantuvieran las mismas tarifas que cuando éramos asalariados y no las aumentaran enormemente al envejecer; y si no nos cobraran un impuesto de solidaridad, que no pagan los asalariados, los pensionados encontraríamos justo que nos gravaran nuestras pensiones igual que los salarios. En ese caso, gustosamente pagaríamos impuesto de renta.



Pedro Pastor Polo Verano

