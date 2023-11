Generar más empleo

Señor Director:



Se ha logrado mucho con la baja del desempleo y la inflación. Se trata de que no se pierdan estos preciosos avances. En septiembre, el desempleo se ubicó en 9,3 %. El mejor dato desde 2016. Ojalá que para 2024 volvamos a crecer a tasas del 2 %. Se deben reactivar sectores claves como comercio, industria, vivienda y obras civiles.

En general se dice que las reformas sociales no deben afectar la generación de empleo. Pero hay muchos que se oponen a ellas, afectándolo. La economía social, solidaria y popular puede ayudar mucho. Esto lo podemos decir con experiencia propia, pues como trabajadores del Incora tuvimos entes solidarios para practicar lo que pregonamos para los campesinos. Así logramos financiar la vivienda y tener programas propios. Con el fomento de la economía circular y solidaria, se debe buscar que los jóvenes se hagan guardianes de la naturaleza y se relacionen con la seguridad alimentaria, para tornar a la soberanía, en este mismo campo. Es vergonzoso que estemos importando los alimentos que antes producíamos.



Fidel Vanegas Cantor

Que rompan el marranito

Señor Director:



Tuve que oír tres veces el audio del ministro Velasco para convencerme de que lo que estaba oyendo era cierto. Dice el mingobierno que los colombianos debemos pagarles a los insurgentes del Eln para que no sigan secuestrando.



Pueda ser que nuestros legisladores entiendan que no es posible aprobar tamaño exabrupto, Colombia no puede seguir arrodillada por cuenta de los delincuentes. Lo que pasó con el acuerdo con las Farc es un claro mensaje de lo que no se debe hacer, negociamos mal y la guerra continuó, porque sin justicia es imposible que haya paz.



Si los elenos necesitan financiarse, que rompan el marranito, deben tener miles de millones ahorrados producto de medio siglo de secuestros, extorsiones, narcotráfico, minería ilegal, etcétera.



Mario Patiño Morris

‘Noches de Cartagena’

Señor Director:



Con el título de este bellísimo bolero se consolidó el más grande éxito del cantautor, pianista, periodista e ingeniero químico Jaime Rudesindo Echavarría Villegas, ilustre antioqueño nacido en Medellín el 13 de noviembre de 1923, hace 100 años.



Jaime R. Echavarría fue un valor de la inteligencia, llegando a ser, además, gobernador de su departamento y diplomático en varios países europeos, desempeñándose con gran acierto en los distintos planes que se propuso cumplir.



Sin dejar de lado sus compromisos, fue un apasionado de la música, a la cual contribuyó a enriquecer. Desde muy joven se inclinó por la composición y se destacó como uno de los grandes exponentes de la música romántica colombiana. Fueron muy conocidos sus canciones Yo nací para ti, Muchacha de mis amores, Cuando vas por la calle, Serenata de amor y Traicionera, esta última popularizada por el baladista soledeño Alci Acosta, y por supuesto, Noches de Cartagena.



En este centenario merece un homenaje esa gran figura que hoy brilla en el firmamento de los grandes maestros, orgullo de la música nacional.



José Portaccio Fontalvo

