Señor Director:



Muy bien lo expresado el editorial de 12/11/2022 sobre la reforma de la salud, sin ideologías ni polarizaciones, sino con rigor técnico, que lo dan los estudios nacionales y de la comunidad científica internacional, validez académica y sensatez que nace del diálogo y la concertación con todos los actores, lo cual, desafortunadamente, hasta ahora ha brillado por su ausencia. Al no haber concertación o deliberadamente excluir actores importantes, genera incertidumbre y especulaciones que no hacen bien al sector.

Satanizar lo público y elevar a los altares lo privado para justificar las privatizaciones, como sucedió en el pasado, resulta tan dañino como hacer lo contrario para validar el derrumbe total de lo construido en casi 30 años, como si en tres décadas no hubiésemos aprendido nada. Sobre todo cuando ya contamos con la Ley Estatutaria de Salud para garantizar este servicio como un derecho fundamental para todos los residentes en el país, lo que nos da la oportunidad de mejoramiento continuo en un sistema que por su naturaleza es dinámico.



Reforma de la salud, sí, pero con rigor técnico, científico y académico, con la debida dosis de sensatez y con diálogo y concertación; así, con seguridad lograremos entre todos el mejor Sistema de Salud posible para el nivel de desarrollo de nuestro país.



Herman Redondo Gómez, M. D.

Iluminar las ciclorrutas

Señor Director:



La ciclorruta que conecta Patio Bonito, El Tintal y Fontibón es de increíble utilidad para cientos de personas que se transportan a diario hacia sus lugares de trabajo o estudio. Desde las 5 de la mañana se ve la ciclorruta llena de usuarios. Lo mismo a las 6 de la tarde. Sin embargo, esta carece de buena iluminación en varios puntos, lo que la vuelve una opción de movilidad peligrosa, ya que no todas las bicicletas cuentan con luces para alumbrar el camino. Con una buena iluminación, los usuarios nos sentiríamos mucho más seguros, y muchas más personas se animarían a recorrer la ciudad en bici.



María José González Arteaga

Otra idea sobre el metro

Señor Director:



¿Alguna vez pensaron los gobiernos distrital y nacional en las quebradas, afluentes subterráneas que bajan de los cerros hacia el río Bogotá? Son más de una: Juan Amarillo, Salitre, El Chulo, Moraci, Los Olivos, El Virrey, La Cañada, Serrezuela, Las Delicias. Y donde no hay quebrada subterránea, hay humedal porque la ciudad está construida sobre un humedal, un relleno. Donde usted perfore dos metros, encuentra agua. ¿Cómo pensarán salvar estos obstáculos en la construcción del metro subterráneo? ¿No será más costoso que el de superficie? ¿No se han dado cuenta de que en el metro de superficie es más rápida su construcción y menos costosa? ¿Cuánto no les va a costar el cruce con los tubos de conducción del acueducto, alcantarillado, redes eléctricas y telefónicas?



Si quieren un “cambio” en lo que ya está aprobado y en ejecución, ¿más bien por qué no se les ocurre construir una sola vía de superficie hacia el sur por la Caracas y una sola vía hacia el norte por la 7.ª?



Fabio A. Ribero Uribe

Socorro, Santander

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co