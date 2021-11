Caminando por el centro

Señor Director:



Hace tres años no visitaba el centro de Bogotá (plaza de Bolívar). Ayer lo hice, y veo que peatonalizaron la carrera 7.ª entre las calles 7.ª y veinticuatro, pero lo aterrador y vergonzoso es advertir que el gobierno distrital se dejó acomodar una burda plaza de mercado en la que se venden toda clase de cachivaches, alimentos y bebidas en pésimas condiciones higiénicas. También se ve toda suerte de saltimbanquis, entre los que se destacan una señora con ‘full’ equipo de sonido junto con cuatro niños no mayores de los 8 años, sin que el ICBF tome cartas en el asunto.

¿Qué dice Fenalco? Ya que los almacenes están seriamente afectados y muchos de ellos cerraron sus puertas por liquidación. En mi periplo ocurrió lo obvio: fui asaltado por un mozalbete que me exigía que le entregara el paquete que yo llevaba con tres libros, o le diera cinco mil pesos. Y ante mi reacción, el sujeto salió corriendo gritándome toda clase de improperios y sin que la Policía apareciera por lado alguno.



¿Es razonable esto? La verdad, pienso que la ciudad no puede seguir convirtiéndose en un lugar olvidado por las autoridades.



Rafael Mayorga Rodríguez

Concentrarse en lo importante

Señor Director:



La reciente ratificación por parte de la Corte Penal Internacional de la validez de la JEP y el proceso de paz es una excelente noticia en el sentido de chulear estos dos temas y permitir a los aspirantes a la presidencia concentrar sus esfuerzos en proponer reformas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y a disminuir la brecha económica y social por la que se nos cataloga como el país más desigual de América.



La polarización en estos temas, además de la pandemia, no permitió que el Legislativo trabajara en reformas como las de justicia, laboral, pensional y otras.



Tenemos la posibilidad de que el cuatrienio 2022-2026 sea reconocido como el periodo de la recuperación. Elijamos con conciencia y vendrán años mejores.



Gabriel Remolina Ordóñez

Aún corre peligro

Señor Director:



Mantenga las precauciones, la pandemia aún no termina.



Según la Organización Panamericana de la Salud, tres de cada diez personas aún corren el riesgo de enfermarse gravemente por el covid-19, pero parece que no se tiene conciencia.



El pasado 31 de octubre no se podía transitar por las calles de Bogotá. Las vías estaban atestadas de adultos y niños, muchos caminando sin tapabocas y cantando ‘dulce o truco’, como si el virus ya se hubiese ido.



¿Tanto afectó el no salir por un par de meses que ahora tenemos la necesidad de salir sin ningún tipo de cuidado? La pandemia aún no termina, y para que vuelva una verdadera normalidad, en la que caminemos tranquilamente por las calles concurridas, pasará un buen tiempo.



Daniela Villarreal

