Acoso escolar e inteligencia artificial

He leído atentamente varios editoriales y artículos relacionados con el tema del acoso escolar y con las preocupaciones por el avance de la inteligencia artificial. Ambos temas se relacionan, puesto que así como hay inquietud por que la IA transforme y remodele la vida humana, desde la escuela también tiene que abordarse este álgido asunto, puesto que hoy en día el acoso escolar viene incrementándose debido al uso exponencial que se viene haciendo de las redes sociales.

El filósofo Nuncio Ordine, en su último libro, nos ofrece a los educadores unas alternativas que bien debieran abordarse en colegios y universidades, puesto que trata un tema importantísimo como es el de que los seres humanos entendamos que no somos islas, sino que cada uno hace parte de un universo y que todos dependemos de todos.



Si en la escuela nos dedicamos a generar este tipo de conocimiento y a desarrollar capacidades para entender al otro, estoy seguro, contribuirá mucho para que los ambientes en el salón de clases sean más colaborativos, más solidarios, más de ayuda mutua entre unos y otros.



Si nuestros niños y jóvenes comprenden que no somos islas, sino que nos necesitamos los unos de los otros, el ambiente de competición se puede convertir en uno de cooperación y ayuda mutua, lo cual es clave para tener ambientes más pedagógicos, más alegres y por supuesto más alejados de las prácticas de acoso escolar.



Profesor Henry Sarabia Angarita

La importancia de África

Ha sido muy criticado el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano. Pero dicho viaje es de gran importancia para las empresas colombianas. Será una serie de encuentros en varios países pertenecientes a un continente del que muchas industrias, aunque incipientes, están emergiendo. Entre 1990 y 2020, África casi triplicó su nivel de exportaciones y ha diversificado sus socios comerciales y de inversión, pese a que el conjunto de sus exportaciones a la Unión Europea y a Estados Unidos en los últimos 30 años se redujo del 73 hasta el 49 %. Sin embargo, para el Continente Negro de 1.390 millones de habitantes, durante este mismo periodo, las importaciones de China procedentes de África negra han pasado de unos 64 millones de dólares a más de 13.000 millones de dólares en lo que respecta al negocio de las materias primas.



La región en la economía mundial ha dado grandes pasos, superando con creces a toda Latinoamérica, y se encuentra a punto de convertirse en el próximo gran caso de éxito del mundo en desarrollo, comparable a China e India.



Ya es hora de dejar de pensar en un continente africano azotado por las hambrunas, el hambre crónica, las guerras civiles, el subdesarrollo rampante.



Fernando Cortés Quintero

