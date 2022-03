No dejar sola a Ucrania

Señor Director:



En estos días, bajo ambiente de elecciones en Colombia, tal vez nos hayamos distraído un poco de la guerra brutal de Rusia contra Ucrania. Que, como han advertido algunos, no es de esa nación, o de sus gentes, contra el pueblo ucraniano. Pero Putin no ha parado de asesinar civiles en aquel país. ¡Qué horror! Hasta el sábado pasado iban 579, entre ellos 79 niños. Y más de dos millones habían tenido que huir.

Es una tragedia, ante la que el mundo debería hacer más. Las guerras siempre serán un desastre, las diásporas llevan consigo dolor, familias rotas, atropellos, injusticias y hambre. La Unión Europea y Estados Unidos tienen que hacer más esfuerzos por parar a Putin, que está también causando mucho daño a su pueblo que no quiere ver esta injusticia. Es iluso, pero China debería ayudar a detener este baño de sangre.



El mundo entero tiene que manifestarse todos los días. En todas las ciudades se debería hacer un alto diario entre gritos de “Estamos con Ucrania”.



En todo caso, no se puede dejar solo al valiente pueblo de Ucrania.



Lucila González de M.

Fiesta democrática

Señor Director:



Cómo nos llena de júbilo y amor patrio poder participar libremente y a conciencia en la elección de nuestros legisladores y en las consultas interpartidistas para la selección de candidatos presidenciales. Pese a las dificultades, adversidades y malevolencia de unos pocos, debemos sentirnos orgullosos de nuestro gran país, bendecido por la naturaleza y por la mayoritaria calidad humana, honradez y laboriosidad de su gente. Gran aplauso y reconocimiento a las autoridades gubernamentales, a la Fuerza Pública y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la buena y eficiente organización de esta fiesta democrática. Ojalá nuestro nuevo Congreso, haciendo honor a la confianza de sus electores, se gane la credibilidad y el respaldo de todos los colombianos, en pro de la mancomunada construcción de un mejor país.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Presidentes literatos

Señor Director:



Discúlpeseme la insistencia en el tema: la cultura es fundamental para la democracia colombiana. Las elecciones presidenciales están cada día más cerca y no se vislumbra hasta la fecha un candidato que demuestre el más mínimo interés por el tema en cuestión. En el pasado, dos políticos, futuros presidentes de Colombia y literatos –López Michelsen y Belisario Betancur– apoyaron la creación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y lustros antes, el maestro Valencia fue candidato presidencial. Marco Fidel Suárez, ilustre escritor, fue presidente de la república. Y desde el siglo anterior (XIX) lograron el poder literatos como Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín y Rafael Núñez. El escritor argentino Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de la república. En Venezuela, el novelista Rómulo Gallegos fue presidente. En el Perú, fue candidato el novelista Mario Vargas Llosa. Seguramente, si más personajes de la cultura hubieran llegado al poder, otra sería la suerte de nuestra América.



Mario Posada Torres

Compositor colombiano

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B­70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294­0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co