Un sistema de salud preventivo

Leí su editorial ‘Cuidados más justos’ (12-2-2022). De verdad que produce miedo y a la vez tristeza. El cáncer es una de las enfermedades más crueles. Y son muchas las vidas que se pierden, con todos los costos en dolor familiar y en seres productivos para la sociedad. Por eso, al leer allí que “son conocidas las tardanzas en los diagnósticos, las barreras para alcanzar los tratamientos de manera oportuna”, se siento uno impotente, además de que no entiende, que de pronto por ahorrar dinero en medicamentos y atención, un cáncer que pudo ser atacado a tiempo termina siendo mortal.

Entonces se pregunta: ¿está bien diseñado y es justo nuestro sistema de salud? ¿Es, por lo menos, humano y sensible? En muchos casos, no. Y se necesita que se enfoque hacia la prevención, porque el diagnóstico temprano es fundamental, es salirle al paso a la enfermedad cuando aún hay oportunidad. Y no ahorrar en nada. Pero además, tiene que ser para todos los colombianos, sin importar condición social. Y no solo en esta terrible enfermedad. Un sistema preventivo le ahorra miles de millones en costos al Estado y miles de dolores a la sociedad.



Ángel María Aguilar

Pedagogía electoral

A un mes de las elecciones legislativas en Colombia, el 13 de marzo 2022, urge pedagogía en medios para conocer a los nuevos congresistas para el próximo cuatrienio. A los nuevos aspirantes no los conocemos aún, y los antiguos ofrecen los mismos discursos trasnochados de siempre. Las utopías renacen: reducir el Congreso, bajarse el sueldo, acabar con la pobreza extrema, la corrupción, la desigualdad y demás promesas de campaña iterativas. Tomemos conciencia en la elección así nos equivoquemos en las urnas, pero el abstencionismo es la peor arma para ‘reelegir’ a los mismos con los mismos. Ojo con la compra y el trasteo de votos; esto ha permeado la libre decisión del ciudadano común. Y algo para reflexionar: el voto en blanco se ubica en el segundo lugar porque ya nadie cree en nadie.



Helena Manrique Romero

Dora Cadavid

Dueña de una nobleza y un talento absoluto, así recordaremos a la señora de la televisión Dora Cadavid, fallecida en días pasados, quien por varias décadas desarrolló su carrera en cine, radio y la pantalla chica colombiana. De raíces antioqueñas, deleitó cada personaje con la altura y el carácter merecido, como lo demostró en las interpretaciones de dos grandes mujeres de leyenda: en Café, con aroma de mujer, en la versión original, a Cecilia, la mamá de Sebastián Vallejo, el amor de Gaviota. Y en Yo soy Betty la fea fue Inesita, en el cuartel de las feas. Talento, colmado de todas las realidades de Ecomoda alrededor de Beatriz Pinzón y don Armando Mendoza. La magia del gran Fernando Gaitán, que quedó en el corazón de todos.



Otras de sus participaciones fueron Hato Canaguay, Flor de Fango, Mi sangre aunque plebeya, Señora Bonita, Reina de belleza, Los hijos de los ausentes, Te voy a enseñar a querer, entre otras muchas de sus actuaciones estelares.



Otra estrella que deja de brillar, dejando historias dignas de grata recordación y ejemplo profesional muy humano.



Luis Herrera U.

Gachetá, Cundinamarca

