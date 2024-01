Las cárceles, una olla a presión

Señor Director:



Ecuador está pasando uno de los peores momentos de su historia, cuando el hacinamiento carcelario es insostenible a sabiendas que desde las cárceles se maneja el crimen organizado generador de violencia. En nuestro país no podemos hacernos los de la vista gorda y ser tan ilusos al ignorar que tarde o temprano estaremos en una situación similar.

Desde siempre, el hacinamiento en los penales y las URI ha sido una película de terror inimaginable en la que los internos son tratados de forma inhumana. Ni siquiera nos conmueven las noticias en las que vemos a diario que los presuntos delincuentes duermen por turnos y en espacios de varios centímetros y con un solo baño. El estado actual de violencia, similar al de los años 90 en época de Pablo Escobar, incrementa la población de delincuentes diariamente. ¿Qué hacer? Siento escalofrío cuando pienso lo que sucederá en el corto o mediano plazo. Pero nada pasará, pues no está considerado por los gobiernos como un evento posible. Los resultados obtenidos como país en relación con el sistema de educación comparado con los Estados miembros de la Ocde son parte del problema.



Gabriel Remolina Ordóñez

Volver al antiguo pico y placa

Señor Director:



Ninguna administración local ha sido amiga de los propietarios de vehículos en Bogotá, pero la saliente es la que más nos ha perjudicado.



Sería muy interesante que el Dr. Galán se asesorara de conocedores en temas de movilidad; nombres como J. Clopatofsky, E. Behrentz, Bocarejo, por mencionar algunos, y le ayudaran a tomar buenas decisiones.



Sabrá el alcalde que cientos de familias seguimos con dos vehículos matriculados en Bogotá, guardados con todos sus impuestos, seguros y revisiones al día, porque creíamos que ir al trabajo y llevar todos los días a los hijos al colegio era una actividad normal.



Propongo regresar al pico y placa de pares e impares. Los tiempos de desplazamiento actuales en nada mejoraron frente al sistema anterior, y en cambio hicieron mucho daño en los hogares, no solo de los bogotanos, sino de padres, estudiantes y trabajadores en general que se desplazan desde municipios cercanos.



Humberto Castillo

Que paguen los colados

Señor Director:



Otra vez, “la burra al trigo”, vuelve y juega que tenemos la propuesta sobre la mesa de que los bogotanos tenemos que financiar el transporte público, ya sea en el recibo de la energía o el del predial.



La solución al desfalco es que paguen los colados, que se calculan en más de 200.000 personas. ¿Por qué tenemos que asumir el costo quienes cumplimos con esta obligación? No es una medida justa y sí premia la cultura de la irresponsabilidad y falta de civismo ciudadano.



Fabio Jesús Forero Sánchez

