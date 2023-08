Respaldo a la Selección

Señor Director:



Debemos todos agradecer al técnico nacional y a todas las integrantes de la Selección Colombia de fútbol femenino por la más que digna representación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Fueron un ejemplo de lo que significa representar al país, de lo que es sentir la camiseta de Colombia. Yo no me perdí partido y en verdad se siente orgullo de la mujer colombiana, más cuando hemos sabido todos los sacrificios de ellas para llegar allí. Ojalá se les reconozca aquí esa demostración de pundonor, de darlo todo en los 90 o más minutos.

Y que la Federación las respalde y el público las acompañe. Hay que darles las gracias, pero sobre todo, darles pleno respaldo. Que no se quede todo en emociones momentáneas.



Carmen Rosa Novoa

La inseguridad nos afecta a todos

Señor Director:



“Hacer más en seguridad”, pidió EL TIEMPO en reciente comentario editorial. Efectivamente, la inseguridad y la criminalidad son hechos graves que nos están afectando a todos los colombianos y hay que hacer más en defensa del ciudadano. Ya es una situación muy preocupante. Los robos, atracos, hurtos, asesinatos y demás acciones delictivas son practicados por bandas muy bien organizadas que sorprenden a sus víctimas en cualquier tiempo y lugar.



Hoy, los delincuentes disponen de vehículos y armas; son bandas integradas grandes, que en sus acciones muchas veces no respetan la vida de las personas. La situación se percibe en forma más grave en Bogotá. El problema hay que atacarlo de manera primordial con la colaboración ciudadana. Esto incluye que los afectados denuncien a los delincuentes, además de la respuesta inmediata de la Policía ante una acción delincuencial. Y que la justicia sea severa, que castigue a los delincuentes en forma efectiva. También, que los centros carcelarios sean de verdadera rehabilitación, no centros de especialización delictiva. Es urgente. En Bogotá, por la acción de los delincuentes, se vive en permanente acoso e intranquilidad.



Jorge Giraldo Acevedo

Un impulso del merecumbé

Señor Director:



La alegre y festiva música costeña evocó este 12 de agosto el natalicio de ese gran cantante como lo fue Tomasito Rodríguez, quien en 1923 (¿1922?) vio la luz en su cuna del municipio bolivarense de Arjona, hace 100 años. Fue miembro de una vasta dinastía de músicos, colaboradores todos de la Orquesta de Pacho Galán. Llegó a ser durante los 50 y 60 la voz cantante de esa agrupación, en pleno auge del nuevo ritmo del merecumbé.



No obstante no contar con una voz privilegiada, la forma como la supo dominar y las espontáneas frases jocosas a las cuales solía aplicar le dieron una indiscutible aceptación y popularidad. Así se pudo apreciar en temas alegres como el célebre fandango El sapo (sapo, ese hijo es tuyo / en la cara se parece a ti) o el porro instrumental Atlántico, al cual le agregaba “... ¡tierra de la lisa y el bocachico”! Tomasito Rodríguez será siempre recordado como el mejor vocalista y el que más años permaneció en la Orquesta de Pacho Galán; gracias a su ingenio humorístico, contribuyó a impulsar el merecumbé de Pacho Galán.



José Portaccio Fontalvo

