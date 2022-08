Mirar la realidad de algunos temas

Señor Director:



Todo gobierno nuevo inicia su labor con el ánimo de llevar a feliz término sus propuestas y planes estratégicos para obtener los resultados que se propone. Sin embargo, antes de caer en errores que le impidan alcanzar sus metas, debe sentarse en la realidad de algunos temas.

En asuntos económicos, debe entender que la valorización de las acciones no son un ingreso para el inversionista; no se puede gravar con impuesto, ya que, en el caso de la pérdida de valor de un título, no habría forma de aplicar el tributo contra quien lo posee y que por fuerzas del mercado incurriría en una pérdida de su valor patrimonial. Es decir, ¿si se valoriza, paga, y si pierde, qué? En cuanto a las pensiones, se deben tener en cuenta los diversos fallos que han emitido algunas altas cortes sobre su naturaleza. La pensión es la “devolución” o compensación de los aportes del trabajador durante su vida laboral. No es un regalo ni la están pagando fondos públicos ni privados; son sus aportes a manera de ahorro para cubrir sus necesidades en la vejez. También escuchamos al presidente Petro decir que ordena acabar con las nóminas paralelas o contratos de prestación de servicios en el sector público. Eso traería un “bloqueo” en los servicios del Estado, con las consecuencias de ineficiencia e incapacidad que por tanto tiempo caracterizaron a la función pública.



Eduardo Acosta Peñaloza

‘Conozcamos Bogotá’

Señor Director:



Hablando del cumpleaños número 484 de Bogotá, qué bueno sería que los bogotanos nos motiváramos a conocerla, una ciudad con mucho por ver, con variedad de planes para compartir con chicos y grandes. ‘Conozcamos Bogotá’ es un plan para que los capitalinos nos apropiemos de la ciudad y disfrutemos los atractivos turísticos que se han venido desarrollando en las diferentes administraciones. Planes como ir al Planetario, Jardín Botánico, la ruta Leyenda de El Dorado, el TransMiCable, visitas a las plazas de mercado con excelentes muestras gastronómicas, Bogotá nocturna, con los bares y discotecas; la ciclovía, museos, parques... En fin, todo un terreno por descubrir, adecuado de la mejor forma para que los bogotanos amemos nuestra ciudad y la sintamos propia.



Sandra Nayibe Granada Méndez

La última oportunidad

Señor Director:



Cada vez que surge una propuesta para buscar la paz, surge una nueva esperanza. Pero si se trata de Eln, este grupo ha sido renuente y engañoso. Ojalá ahora entiendan que es tal vez su última oportunidad y tengan gestos que les den alguna credibilidad. Los colombianos estamos cansados de sus atropellos. Y ojalá muchos de sus integrantes y también aquellos muchachos que tan tomado el camino del narcotráfico recapaciten y recuerden que la tranquilidad y la libertad no tienen precio.



Lucila González de M.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co