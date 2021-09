Señor Director:



La inseguridad es un azote ciudadano. Con las redes hoy vemos los atracos, casi en vivo, y eso crea miedo y estrés ciudadano. Sin duda se necesitan más pie de fuerza, requisas y patrullajes. Y que no suelten a los delincuentes. Creo que la justicia tiene mucha responsabilidad. El Gobierno Nacional tiene que hacer máximos esfuerzos.



José Francisco Piñeres

Un día triste

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Cuando el mundo cambió’ (12-9-2021), sobre el atentado terrorista de hace 20 años en Estados Unidos. Ese fue un día triste para la humanidad, no solo por los casi 3.000 muertos y millares de heridos, sino por lo que siguió. Y por las heridas y las secuelas en la mente de los estadounidense. Ese día se perdió mucho. Después se han cometido muchos atentados en diferentes partes del mundo. No sé cómo podrá enderezarse esto. Mientras tanto, hay grandes sectores que sufren, como las mujeres en Afganistán, donde les quitan algo tan preciado como las libertades y los derechos. Las humillan y relegan. Tal vez las mujeres, encabezadas por algunas líderes como Angela Merkel, deberían crear un movimiento mundial por la igualdad y por la paz.



Lucila González de M.

Suspender ciclorruta

Señor Director:



Cuándo la Secretaría de Movilidad será consciente del problema del tráfico en la capital: las principales vías arterías de la ciudad se volvieron paradero de automóviles particulares, camionetas de despachos y camionetas de Uber y de escoltas. La ciclorruta de la calle 106 con carrera 7.ª constituye un solo trancón hasta la calle 92, la polución y contaminación son exageradas y el consumo de combustible perdido es absurdo. ¿Por qué no eliminar esta ciclorruta y dejar únicamente para el sur la existente en la carrera 11, que es de mucho más uso por los ciclistas? La de la 7.ª no tiene un volumen aceptable ni considerable para dejar un carril para estos usuarios. Los huecos en las principales vías son una de las causas para los trancones.



Esteban Cortez

‘Retenciones’ a pensionados

Señor Director:



Hace un año, a los trabajadores del Estado y a los pensionados con mesadas superiores a cierto monto nos descontaron 15 por ciento durante tres meses como contribución durante la pandemia, por decreto del Presidente, decreto que posteriormente fue declarado nulo por la Corte, por ser inequitativo. La Corte señaló, no obstante, que los dineros podrían ser retenidos como anticipos de impuesto a la renta por el año 2020. Lo anterior era procedente en el caso de los trabajadores estatales, pero ilegal e improcedente para los pensionados, dado que las pensiones no están sujetas a impuesto de renta. Sin embargo, no obstante haberlo solicitado, no nos pagaron los dineros retenidos.



Colpensiones acaba de enviarnos los certificados para declaración de renta, y en ellos no aparece ninguna retención. Las sumas retenidas aparecen como “descuentos”. De manera que, sin un certificado de retención en la fuente, no podemos ahora reclamar su devolución a través de la declaración de renta.



Pedro Pastor Polo Verano

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294­0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co