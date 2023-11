Ejemplar distinción educativa

Señor Director:



Colombia, representada por la Institución Educativa Municipal Montessori, de Pitalito (Huila), celebra la honrosa distinción al ganar el premio World’s Best School Prizes, que reconoce y estimula a las instituciones educativas más innovadoras del mundo. Por fin se le dio el justo y honroso primer puesto en la categoría acción ambiental a una institución educativa rural de nuestro país, por enseñar a sus alumnos cómo pueden contribuir a mejorar el medioambiente y fomentar el emprendimiento, apostando así, al desarrollo sostenible de la región.

Lo meritorio del caso es que muestra cómo utilizar los desechos sólidos y líquidos de la producción del café, creando productos ecológicos, mediante prácticas pedagógicas innovadoras. Estas experiencias innovadoras se deben tener en cuenta en el nuevo modelo educativo que se discute en el Senado y serán el soporte para generar estrategias que permitan afrontar el cambio climático y a la vez formar un movimiento para el cambio.



Gerardo Dussán D.

No más secuestros

Señor Director:



Ya comienza en serio la época decembrina. Ya vemos las tiendas de arreglos navideños llenas para adquirir los pesebres, las coronas, los árboles. Imagina uno que se comienza a construir ese pequeño mundo de cada hogar, como alegoría de la Natividad. Pero habrá muchos hogares con ausencias, ya porque miles se fueron en busca de mejor futuro, o fueron desplazados, o, peor aún, están en esas inhumanas condiciones del secuestro. Este delito tiene que ser frenado. Hace un daño incalculable a la sociedad. Los que acuden a él tienen que pensar en si fueran sus padres, hijos o hermanos, quienes no se podrían abrazar con los suyos, más en estos tiempos en los que es usual que se una la familia en torno de la fe y las tradiciones. No más, por favor, dejen en libertad a los secuestrados.



Carmen Rosa Novoa

Contradicciones del Eln

Señor Director:



Las serias contradicciones en la dialéctica del Eln sobre el tema del secuestro plantean un desafío crítico para su integración en la sociedad y su adhesión a los principios democráticos. Al negar acuerdos previos sobre los secuestros y abrazar principios éticos universales, el Eln exhibe una falta de disposición real para comprometerse con una sociedad democrática.



Este grupo guerrillero parece pasar por alto el hecho de que el Gobierno, al exigir la liberación de los secuestrados, no está imponiendo condiciones caprichosas. Más bien, actúa como defensor de los derechos fundamentales inalienables de los ciudadanos, por lo cual resulta absurdo considerarlo un acto de chantaje. La oferta de incentivos económicos constituye un error estratégico que podría tener consecuencias graves, como incentivo perverso y mal ejemplo. La sociedad espera un proceso de paz fundamentado en valores sólidos y genuinos, y cualquier concesión debe ir de la mano con un compromiso firme hacia una convivencia pacífica y justa. De no ser así, se caería en el riesgo de infiltrar en la sociedad a grupos delincuenciales financiados por el Estado.



Emili Quintero Castillo

Politóloga

