Ayudar a los damnificados

Impresionante la foto de este diario sobre las inundaciones en Cali, Palmira y Candelaria por el desbordamiento del río Cauca. Imagina uno a los habitantes de aquellas viviendas con el agua a un metro de altura, y a las familias, los niños, los adultos mayores, que seguramente sufrirán consecuencias en su salud. Las causas, cambio climático, deforestación, etc., se conocen. Pero las consecuencias apenas se sospechan. Por eso hay que movilizarse con ayudas, tanto el Gobierno como las empresas y la ciudadanía, pues en casi todo el país hay damnificados, que seguramente tendrán uno de los diciembres más duros de sus vidas. Así que manos a la obra por miles de compatriotas.



Carmen Rosa Novoa

No más trabas al metro

Esta obra para Bogotá no debe acumular más demoras en su ejecución. Como está plenamente demostrado, no requiere más estudios de factibilidad, y mucho menos cambios. Además, como lo estima el editorial de EL TIEMPO (9/11/2022), “la Nación y la ciudad pueden verse abocadas a millonarias demandas, lo que implicaría más recursos y demoras”. Los cambios propuestos a la construcción de la primera línea del metro bien pueden estimarse como trabas. Ya en 1942, el alcalde Carlos Sanz de Santamaría propuso la construcción de un metro. En esa época Bogotá era habitada por unas 500.000 personas. Así que es una iniciativa que ya cumplió 80 años y podría constituirse en la obra de infraestructura más demorada y estudiada del mundo. No más espera. La construcción del metro para la capital del país es prioritaria para el beneficio de la totalidad de sus habitantes, estimados en 8 millones, y todas las personas que la visitan.



Jorge Giraldo Acevedo

Mejorar el proceso de denuncia

Una de las fallas del sistema de justicia es el lento y engorroso trámite que deben realizar las víctimas para poder cumplir con las denuncias. Esto ha llevado a que los afectados desistan muchas veces de realizar este trámite, ante las trabas que los funcionarios encargados de recibir las denuncias les imponen. Una manera de contrarrestar tantas dificultades es invirtiendo la manera como hoy se hace el trámite. Una nueva estrategia es la que propone que en vez de ser el ciudadano el que busque al funcionario judicial, sean estos los que lleguen hasta la víctima, mediante un sistema móvil que incluya a la misma Policía como primer actor que acude a los hechos, o creando unas oficinas con iguales características que cumplan esa función. Con esta medida se facilita la denuncia, se recaudan pruebas y testimonios en caliente, y de paso se minimizan los subregistros sobre delitos callejeros que se cometen todos los días.



Wadid Arana D.

