La circunvalar de Villa de Leyva

Este conocido pueblito boyacense –lleno de historia, de leyendas, de empedradas calles coloniales y conservada arquitectura en el casco urbano– atrae a miles y miles de turistas a lo largo de todo el año porque ofrece eventos de todo tipo: música, arte, ecología, gastronomía, astronomía, interesantes conferencias sobre diversos temas, etc. Digo “pueblito” con enorme afecto, porque en realidad las construcciones de conjuntos residenciales y casas particulares ya desbordan ampliamente las colinas que circundan a la Villa de Leyva histórica, al pueblito.

Sin embargo, hay que anotar y recomendar especial atención al Alcalde y al concejo municipal sobre la vía circunvalar que pasa ya entre el pueblo y comunica con Arcabuco, pues se encuentra en un deplorable estado, llena de huecos, tráfico desordenado y caótico. Cada cual parquea donde quiere y por el tiempo que desee. Por momentos, la fatigada mente transporta a las personas otra vez de regreso a la hostil capital.



Urge no dormir en la fama de Villa de Leyva y ofrecer tranquilidad y paz a los miles de turistas que la visitamos frecuentemente, huyendo del tráfico de la caótica Bogotá... Que se note el cambio.



Mario García Arango

‘Hacer bailar al mundo’

Me refiero a su excelente editorial del 11-3-2023, que destaca el resonante éxito global de nuestra industria musical. Considero que esto se debe hacer extensivo a todo el talento, consagración, disciplina, creatividad, innovación y deseo de superación de nuestros compatriotas que le muestran al mundo lo grande que es Colombia.



Nuestros cantautores, artistas, científicos, escritores, deportistas y humanistas, día a día escriben páginas memorables que dejan claro que esta “Colombia tierra querida” es un semillero y paradigma de valores, que son el referente y punto de mira para nuestra juventud; que siguiendo este camino convertirán nuestros sueños en la anhelada realidad de que nuestro maravilloso país ocupe a nivel mundial el lugar de privilegio que nos merecemos.



Campo Elías Ardila Cardozo

Los médicos y el cambio

¿Es posible que alguien pueda descifrar cual será el futuro de estas generaciones de médicos y profesionales de la salud frente a los efectos que están generando las políticas del cambio del Gobierno? La reforma tributaria afecta notoriamente la economía de todo el gremio, en especial a los docentes. La reforma de la salud los quiere acorralar en un sistema público que les limita y coarta sus campos de acción en las diferentes especialidades. Con la academia médica reducida en calidad, la pérdida de acción de los médicos con más carga tributaria, la alta demanda de profesionales de la salud en las áreas rurales obligará a acelerar su formación o buscar otra fuente de ese recurso. En igual situación han estado países como el nuestro y la solución a la demanda fue y será Cuba. ¿Debemos prepararnos para recibir cubanos en todos los territorios, dándoles cobertura a las ofertas de salud primaria de la reforma? Amanecerá y veremos.



Jorge Parga

