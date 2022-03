Prevenir el embarazo no deseado

Señor Director:



No tienen ningún sentido las amenazas a los miembros de la Corte que votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Mucho menos las críticas sin fundamento ni la invitación a no acatar el fallo. La Corte Constitucional lo que hizo fue fallar con base en los principios que le otorga la carta magna y sentó una doctrina sobre el particular.

Aquí en lo que debemos enfocarnos es en evitar embarazos no deseados y, en consecuencia, los abortos. Como política, se debe emprender una campaña educativa y de concientización sobre el uso de métodos anticonceptivos. El aborto es un grave problema, como lo aseguró recientemente el editorial de EL TIEMPO. Además de facilitar el acceso a preservativos, se necesita educación sexual dirigida a los jóvenes en los establecimientos educativos. Incluso desde los hogares. Y, desde luego, políticas sociales en zonas vulnerables de la sociedad. Hay que atacar también la pobreza.



En Colombia lo prioritario, insisto, es establecer un programa educativo amplio que complemente el fallo de la Corte Constitucional.



Jorge Giraldo Acevedo

Votar con honestidad

Señor Director:



Quiero invitar a los colombianos a que salgan a votar hoy, 13 de marzo, para elegir a nuestros próximos representantes al Senado, la Cámara y, en la consulta, al candidato que va a representar la coalición para la presidencia. Hay que ir a las urnas con responsabilidad.



Este domingo elijamos bien, que la gente no caiga en la compra de votos, ni que elijan a aquellos corruptos que suben al mandato gracias a la repartija de platos de lechona o tamales, o porque sobornan al elector con dinero.



Elijamos a quienes buscan mejorar el país, que trabajen por una Colombia mejor, sin odios, ni rencores, ni mentiras ni trampas. Personas que vayan a las plenarias a cumplir sus propuestas de campaña para que nuestro país se recupere de los problemas que afrontamos. Eso se logra si votamos con honestidad.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

Faltan clínicas del dolor

Señor Director:



Los intensos dolores ocasionados por variadas enfermedades son tan insoportables que muchas personas se han quitado la vida. Acudir a médicos domiciliarios solo alivia temporalmente la situación, y pensar en acudir a clínicas u hospitales resulta peor debido al hacinamiento inhumano que allí se vive y las demoras interminables para ser atendido. Amerita que se instalen centros o clínicas dedicadas específicamente a aliviar las dolencias con potentes sedantes, donde la gente pueda encontrar pronto alivio mientras su patología es tratada formalmente.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B­70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294­0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co