Apoyar a la prensa

Las declaraciones del primer mandatario en contra de los medios de comunicación, como lo expuso EL TIEMPO en su editorial del domingo, ponen en riesgo a quienes ejercen el noble oficio de informar. ¿Acaso los escándalos de los alfiles más cercanos del Presidente los inventaron los periodistas? La prensa tampoco cuestiona a la Vicepresidenta por el color de su piel, como de manera ligera lo denunció el Presidente, sino por muchas de sus posturas y respuestas, a todas luces inconvenientes.

Los colombianos tenemos la fortuna de contar con unos medios en su gran mayoría independientes. Gracias a ellos nos podemos enterar de lo bueno y malo que pasa en nuestra nación. Apoyo irrestricto a la prensa.



Mario Patiño Morris

Tercer carril Bogotá-Girardot

Los trabajos de la construcción del tercer carril de la vía entre Bogotá y Girardot en ciertos tramos avanzan con celeridad y en otros están estancados. Sorprende que pasando el trayecto del Boquerón hasta llegar a la bifurcación para ir a Girardot o El Espinal, la carretera haya sido repavimentada y señalizada en dos carriles de ida y vuelta, dando a entender que ese tramo no tendrá el tercer carril prometido.



Por otro lado, es necesario que se adelanten campañas educativas y preventivas sobre el uso del tercer carril, pues no existe una cultura vial sobre el comportamiento de los conductores en estas carreteras. No sabemos por dónde transitar, pues la costumbre es movilizarse por el carril de la izquierda, carril que según las normas internacionales se utiliza únicamente para adelantar. Y los vehículos pesados deberían circular por el carril del centro, respetando la berma, que está reservada para vehículos de emergencia.



Álvaro Sandoval Gómez

Un freno al desarrollo

Es increíble que la Anla haya negado los permisos ambientales para tan importante proyecto de transporte, como el Regiotram de Occidente, en Bogotá, además sobre un recurso espacial existente desde hace más de 100 años.



La búsqueda de la forma idónea de la infraestructura no debe tener ningún impedimento, así es muy difícil y se cortan todos los procesos de diseño. En últimas, todas las propuestas lo único que pretenden es la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo fundamental en cualquier línea de base que se plantee.



Andrés Trujillo Mosquera

Arquitecto

Adiós al violinista Carlos Villa

He leído con estupor el fallecimiento del eximio violinista colombiano Carlos Villa, el virtuoso más grande que haya producido Colombia en su género.



Desde su juventud fue nombrado concertino de la Philarmonia Orchestra de Londres. Tocó a lo largo del planeta. Nunca el país había llegado tan lejos violinísticamente. En Colombia tocó con los mejores directores del país y como solista en la Sinfónica y la Filarmónica de Bogotá. De la última, dirigió la Orquesta Juvenil de Cámara.



La Fundación Promúsica y yo expresamos nuestro más sentido duelo y solidaridad a su familia.



Mario Alejandro Posada

