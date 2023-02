¿Morir o, vivir dignamente?

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Morir dignamente’ (11-2-2023). El cimiento humanista ante la eutanasia pedida o dispuesta libremente es la compasión ante una vida que el dolor ha transformado en un insufrible y largo final prolongado y sin sentido. Es (y debería ser) el respeto a la autodeterminación del paciente ante la indignidad de vivir muriendo. La eutanasia deseada y pedida pone fin a un ser sumergido en el dolor que solo está aplazando un final ineludible.

No, no se viola ningún derecho, primero porque es deseo manifiesto de un paciente en pleno uso de sus facultades. Y porque, al contrario, se reivindica el derecho a morir dignamente, disponiendo de su primer derecho inviolable: su vida. Es eligiendo, libremente, el final de una vida atada a máquinas, inmovilizada en un sufrimiento extremo y con la conciencia plena de que el cuerpo es finito. Es elegir la compasión final, que no es nada distinto al derecho de “descansar en paz” (como se implora en las letanías). Pienso que la muerte es el círculo completo de nuestra existencia material. Disertar sobre la trascendencia o no ya es otro tema que escapa a la mera razón.



Ilse Bartels L.

Las reformas y la calle

Señor Director:



No podemos eludir el enfoque de las convocatorias desde la dicotomía, inversamente proporcional, razón-emoción. Lo coherente es utilizarlas como un medio para crear un sentido de comunidad, fomentar la participación política y educar. Pero si la motivación es manipular las emociones para crear divisiones y polarización, se atenta contra el sano debate político, la institucionalidad y la toma de decisiones democráticas. Si el gobernante hace eso, incumple con su obligación constitucional y muestra debilidad política y falta de transparencia dialéctica. De la oposición se espera que las utilice de manera responsable para crear una crítica constructiva. Los ciudadanos no toleramos más caos y violación de nuestros derechos fundamentales al trabajo y la paz. Menos aún, la incertidumbre que crean las declaraciones con pobre sustento fáctico de altos funcionarios del Gobierno y del mismo Presidente, que impactan la tasa de cambio, el valor de nuestras deudas, y la ruinosa inflación que padecemos. ¡Exigimos una gobernabilidad coherente y solidaria que convoque a la unión!



Carlos H. Quintero B.

Inseguridad en el metro

Señor Director:



Conociendo la inseguridad de la ciudad, un metro subterráneo sería un premio para los bandidos, pues sería un lugar cerrado con facilidades para el atraco. Hoy en día atracan a la luz del día. Uno se pregunta cómo sería un metro subterráneo donde a determinadas horas habría muy pocas personas. Adicionalmente, como ya los expertos lo han mencionado, el terreno de Bogotá es muy inestable y lleno de conexiones de servicios públicos, sin que ellos tengan planos actualizados de su estructura, lo cual complicaría aún más la situación. También vale mencionar el dinero extra que conllevaría el cambio de planes, el cual saldría de los impuestos de los ciudadanos, y no es justo que dispongan de nuestros aportes por simple capricho.



Julio César Patiño

