Las placas falsas

Qué desgracia la costumbre de ser vivo, de hacer trampa, de falsificarlo todo. Ahora son las placas de los vehículos para esquivar la medida del pico y placa, pero también sirven, seguramente, para movilizar carros robados. Tal vez no sea nuevo, pero es mayor ahora, cuando el pico y placa es de todo el día.

Esto debe ser perseguido con toda rigurosidad, pues es un delito del cual se pueden desprender más, ya que no solo se esquiva una norma, sino que, por ejemplo, será muy complicada la identificación en un accidente. Increíble que haya quienes acudan a este ardid, que alimenta el negocio de los falsificadores. Es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar. Esos vehículos que lleven placas falsas deben ser inmovilizados, y los pases deben ser seriamente sancionados.



Ángel María Aguilar

La ‘autopista’ Norte

Produce gran alivio que EL TIEMPO haya publicado el viernes 4 de febrero un editorial dedicado a esta importante vía. Quizás esta sea la única forma de llamar la atención de quienes tienen la obligación de responder por ella ante los ciudadanos que pagamos impuestos. Inexcusable que la administración Peñalosa no hubiera corregido, como se dice allí, “la chambonada de las estaciones de las calles 142 y 147”, dejadas así al terminar la administración Petro, y ahora la actual la ignore.



Al entrar a la capital proveniente del norte se da la bienvenida a la capital. Lo que no nos dice es que a partir de allí, hacia la ciudad se entra en una trocha-pista ondulada, con cráteres sorpresa, sin siquiera líneas divisorias de carriles. Desgraciadamente, la carrera 7.ª, que tenía planeada continuar su ampliación después de la avenida 183 hacia el norte, la alcaldesa López la cortó de plano. Total, esa esperanza de movilidad, de disminuir la contaminación en esa parte de la ciudad también fracasó. Pueda ser que esta vez no termine el proyecto en letra muerta, como todos los anteriores.



Mario García Arango

70 años de reinado

Me gustó que en EL TIEMPO (5-2-2022) apareció la reina Isabel II mirando el abanico de su tatarabuela, la reina Victoria, y recordando los regalos o las flores que le dan los niños, con recuerdos de los jubileos de oro y ahora el de platino. Ella es una de las monarcas que han reinado más tiempo seguido entre los reyes, como Juan II de Liechtenstein y Bhumibol Adulyadej, de Tailandia. Su reinado comenzó un 6 de febrero de 1952 tras el deceso de su padre, el rey Jorge VI, a sus 27 años. Es la principal figura de la Mancomunidad de las Naciones Británicas. Se casó en 1947 con el príncipe Felipe de Edimburgo, con quien vivió hasta 2021, año de su fallecimiento. O sea, 74 años de matrimonio. Apariciones en billetes de 5,10 y 20 libras esterlinas, y su propio himno lo dice: Dios salve a la reina.



Édgar Alberto Sánchez Moreno

