Carestía e intermediarios

En referencia a su editorial (10-12-2021) ‘El desafío de la inflación’ y a columnas de opinión sobre la carestía actual, efectivamente, el Gobierno debe hacer algo, y urgente, para detener o “mitigar el alto costo de los alimentos y de los insumos agropecuarios”, por ejemplo, como dice su comentario. No puede ser que una libra de carne esté por los 20.000 pesos. Y alguien está ganando, no precisamente el campesino colombiano. Se llama intermediación.

Que una yuca pequeña cueste 2.500 pesos significaría que una arroba cuesta por ahí 45.000. Pero al campesino se la compran por unos 12.000. Y así todo. Los productos del campo pasan por muchas manos antes de llegar a la mesa. Al campesino se lo compra un intermediario al precio que este pone, quien se lo vende a las centrales mayoristas. Allí lo compran otros, que cobran transporte para llevarlo a mercados de barrio, que deben ganar. Lo mismo pasa con las carnes. ¿No se pueden hacer centros de acopio? Y es importante controlar los precios de los insumos. Que se revise lo que han sido en los últimos meses.



Pedro Samuel Hernández

Glorias femeninas del cine

Señor Director:



Dura noticia para la cinematografía mundial el fallecimiento de Lina Wertmüller, extraordinaria realizadora, guionista y directora italiana, coautora, junto con Fellini, nada menos que de la obra maestra, ‘8 ½’. Dentro de su vasta filmografía, hasta alcanzar el Óscar honorífico, como directora en el 2019, la cual se suma a su colega, la belga Agnes Varda, actriz, guionista y directora, cuya preciosa cinta ‘Le bonheur’ (‘La felicidad’) incluía dos joyas mozartianas: su quinteto con clarinete y su sublime fuga, felizmente incluidas como música incidental (no ‘banda sonora’, por favor). Falleció en el 2019. Entre nosotros, el cine ha incluido a autoras de la talla de Gabriela Samper, Martha Rodríguez y, actualmente, Marcela Gallego y María José Posada, entre otras. Ojalá nuestra juventud incluya más presencia del gran talento femenino en el séptimo arte.



Mario A. Posada Torres

Adiós a Chente

Señor Director:



He llorado con la partida de uno de los ídolos de la música ranchera, el poeta y compositor romántico, el grande de la melodía latinoamericana, donde mucha gente canta sus canciones con gran pasión y fervor, el ‘Charro de Huentitán’, el grande y talentoso Vicente Fernández.



La música ranchera se encuentra de luto. Y no solo este, sino los demás géneros musicales, ya que es un legado que a muchos jóvenes y talentosos cantantes los han inspirado para llegar a ser grandes.



Cómo no recordar canciones como ‘La ley del monte’, ‘Mujeres divinas’, ‘Estos celos’, ‘Me voy a quitar del medio’, entre otras, las cuales muchos cantamos a grito entero en sus conciertos aquí en Bogotá. Cómo olvidar aquellas canciones que podemos dedicar a nuestras novias, esposas, madres, padres en fechas especiales, gracias a esas letras tan bonitas que don Vicente cantaba.



Hoy, el mundo llora la muerte del grande de la música ranchera, que parte a la eternidad. Muchas gracias al ídolo del mundo, al gran Vicente Fernández.



Carlos Mauricio Restrepo Carreño

