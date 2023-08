Fomentar la cultura del emprendimiento

Señor Director:



Después de muchos años, el país ha visto que la tasa de desempleo en Colombia es de un dígito y no de dos, como se acostumbraba. Esta cifra podría disminuirse si el Gobierno y el sector privado aceptaran que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo son creados por los emprendedores (mipymes), que contribuyen con más del 60 % del total del empleo nacional.

Infortunadamente, los esfuerzos de los empresarios y la academia por crear nuevos negocios mediante el fomento del emprendimiento no han evitado que una gran mayoría de estos intentos fracasen: de cada dos proyectos, solo uno sobrevive. ¿Cuáles son los factores que causan ese alto índice de mortalidad? Podría resumirse en la ausencia de planeación integral. Partiendo de este factor, se considera de la mayor importancia darles a quienes tengan una idea, una herramienta que les colabore positivamente para llevarla a cabo, disminuyendo los riesgos de fallar en su propósito. Por ello considero factible adoptar la cultura de la innovación probada por el Silicon Valley.



David Guillermo Puyana Silva

Un campo digno

Señor Director:



En el discurso del Gobierno “del cambio”, ‘Logros alcanzados’, pronunciado por Petro en el Puente de Boyacá, se refirió al campesinado colombiano. Habló de los créditos para esta población, pues para ello destinaron 20 billones de pesos -que no sabemos dónde están- para financiar a pequeños productores y asociaciones a través del Banco Agrario. Qué falacia más grande.



Hay campesinos que llevan gestionando ante el Banco Agrario un préstamo hace años y ha sido imposible. Les ponen miles de trabas y condiciones. El campo digno es el que le permite al campesino sacar sus alimentos de las fincas, porque pierde las cosechas por las malas vías terciarias, no teniendo cómo llevarlas a los centros de distribución, situación aprovechada por los intermediarios para seguir pagándoles a pérdida. El campesino pide a gritos carreteras dignas.



Álvaro Sandoval Gómez

Conciencia cívica

Señor Director:



Bogotá es una ciudad multicultural. Sin embargo, hoy me encuentro a una ciudad caótica bajo todo punto de vista. Ya no se puede disfrutar igual, por tanta inseguridad. Me sorprende la falta de cultura ciudadana: no se respetan nuestros monumentos patrimoniales, avenidas y fachadas de grandes edificaciones, como sí lo hacen en las grandes capitales del mundo.



Algunos jóvenes se creen con derecho a desdibujar la ciudad, con consignas, manchas y desmanes. Este no es el arte del grafiti, que debe sensibilizar con mensajes sociales que promuevan el respeto y la admiración por nuestro entorno.



Diana Guerrero

