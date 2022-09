Las iglesias en la tributaria de Petro

Señor Director:



¿Qué opina usted, señor lector, si le cuento que en el país existen empresas multimillonarias que no pagan ni un solo peso en impuestos, que pueden reportar ingresos anuales por encima de los 5,4 billones de pesos, pero que no le pagan un centavo a la Dian? ¿Que tienen propiedades que pueden alcanzar manzanas enteras y que tienen miles, por no decir que millones de clientes, pero por exenciones de ley no deben tributar ni un solo centavo?

Y ¿qué opina, señor lector, si luego le cuento que las empresas que tienen todos estos beneficios son las mismas iglesias que existen en nuestro país? Pues, efectivamente, según la Dian existen alrededor de 8.000 iglesias registradas y que, aunque su objetivo es ‘religioso’ o ‘espiritual’, reciben cantidades astronómicas de dinero en aportes y donaciones, pero no deben pagar ni un solo peso por ello.



Como bien se dice en la Iglesia católica: “Al César, lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios”. Y en momentos de necesidad como los que está viviendo el Estado colombiano, una contribución de estos grandes capitales puede llegar a ser de bastante utilidad.



Geraldine Martínez Rodríguez

Tiendas de barrio

Señor Director:



Las tiendas de barrio se podrían definir como emblemas culturales, pues estas existen desde hace muchos años en la mayoría de los barrios colombianos. No solo son el lugar donde las personas pueden conseguir cosas al por menor de último minuto, sino también por ser ese lugar de confianza donde los vecinos se pueden apoyar para algunos favores o, en la mayoría de los casos, fiar las compras. Los tenderos son aquel amigo del barrio, el personaje que ayuda, que siempre sabe qué sucede, de qué se habla en el barrio, y entretiene a sus clientes con su cálida atención o, en ocasiones, sabe buscar soluciones a las necesidades urgentes de los hogares cercanos a su establecimiento.



Aunque estas se han visto afectadas por las grandes industrias y grandes almacenes de cadena, lo que las sostiene son aquellos vecinos que aún prefieren la cálida atención del tendero.



Mariana Salazar

Higiene en el mercado de Bazurto

Señor Director:



En un blog publicado en EL TIEMPO en estos días, su autor relata una desagradable experiencia vivida después de visitar, por recomendación de unos influenciadores culinarios, uno de los restaurantes que funcionan dentro del mercado de Bazurto, en Cartagena. El escrito, más que una crítica, es una denuncia pública, sobre todo por las precarias condiciones en que se encuentra el lugar, la falta de higiene, la mala manipulación de los alimentos y el ambiente sucio y saturado de malos olores que sintió al llegar allí. Por como describió esta persona la zona de comidas y sus alrededores, no quedan dudas de que se trata de un problema de salud pública que las autoridades distritales tendrán que resolver, no solo por el riesgo que esto representa para la salud de los que allí ingieren alimentos, sino porque la publicidad hecha en redes sociales ha llevado hasta ese lugar a turistas de muchas nacionalidades; y para el turismo, un lugar en esas condiciones no es lo que más conviene.



Wadid Arana D.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co