La muerte de la osa mayor

Señor Director:



Nos duele a los colombianos que después de más de medio siglo de lucha por la preservación del medioambiente de nuestra amada patria se siga asesinando lo más representativo de la fauna andina, el oso de anteojos. La noticia sobre la muerte de la osa andina a manos de nuestros campesinos se suma a la de los jaguares, que es recurrente en todo el territorio nacional, junto con la de pumas, venados y muchos animales más, que supuestamente se encuentran en el catálogo de protección y en riesgo de extinción. Es un llamado para que concienticemos al campesino colombiano sobre su debido cuidado, más que de las medidas punitivas que puedan recaer por tan arcaico hecho.



Luis Manuel Rivas Parra

Cuidar la plata y crear empleo

Señor Director:



Ha pasado la reforma tributaria que busca 15,2 billones de pesos para ayudas a programas de orden social, en especial, y para enfrentar las exigencias de la pandemia. Está bien, pues el Estado es como un padre que necesita dinero para mantener la casa. Pero hay que saber gastar. Hay que cuidar los dineros, pues son tristes y desaniman los constantes mensajes de que la corrupción se lleva grandes sumas. El Estado tiene que ser austero. Cuando no hay, no se estrena, se decía antes. Y, de otro lado, es urgente, por ejemplo, buscar crear empleo joven. Los muchachos no quieren que les regalen, pero sí que les den oportunidades. Eso es muy importante. Lo mismo que en las reactivaciones, se piensa en opciones para la mujer. Mírense las cifras de empleo en estos dos grupos y ahí entenderán y podrán tomar mejores decisiones.



Lucila González de M.

Falta de control

Señor Director:



Me refiero al accidente de tránsito ocurrido el miércoles en la vía Bogotá-Silvania, donde una tractomula, al parecer sin frenos, causó caos y zozobra en la localidad de Subia. Por suerte, solo dejó daños materiales.



Esta clase de accidentes en esa vía son frecuentes. Soy usuario de esta carretera y es alarmante ver cómo los conductores de volquetas -de tres y cuatro ejes-, de tractomulas, camiones y furgones encaran la bajada desde el alto de Rosas hasta Fusagasugá, con velocidades de entre 90 y 120 kilómetros por hora. No tienen temor ni precaución. Los controles que hace la Policía de Tránsito están definidos e identificados por estos conductores, y solo disminuyen la velocidad cuando se aproximan al puesto de control. A los conductores se les debe exigir experiencia, experticia y edad. De igual forma, el control de origen-destino debe ser diario. Hay instrumentos de verificación, que por obligación deberán llevar esto vehículos, además del seguimiento que tiene que hacer la Policía.



Álvaro Sandoval Gómez

