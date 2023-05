Una columna sobre Nicaragua

Señor Director:



Me pareció muy interesante la columna del escritor Sergio Ramírez ‘Las escopetas y las palomas’, quien es uno de los desterrados de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa. O de su familia, porque es la familia la que manda en Nicaragua.

Es muy triste lo que pasa en ese país bajo la dictadura. Al estilo de estos regímenes, los opositores, en especial los que tenían opción de derrotar a Ortega en las urnas, fueron apresados y desterrados. Y hoy, sin oposición, ese pueblo en la pobreza y la desesperanza, como otros donde no hay libertades de mocráticas sufre, se halla desesperanzado, en especial la juventud. Y hay miedo. Por eso dejan el país y se van a aventurar, a buscar mejor suerte, a la incertidumbre, y en muchos casos a sufrir. ¿No piensan los dictadores en las penurias de su pueblo? ¿No tienen algo de humanidad? ¿O el poder los obnubila de tal modo que no les importa el drama de sus compatriotas? Por eso hay que defender los principios democráticos. Y ser solidarios con los hermanos que han tenido que dejar su hogar, su familia y su patria.

Ángel María Aguilar

La labor de los menonitas



Señor Director:

En medio de un mar de noticias negativas de asesinatos de defensores de DD. HH., corrupción, narcotráfico, etc., debería ser una buena noticia que una comunidad como los menonitas, con una tradición de paz desde el siglo 16, trabajadora y diligente, esté cultivando haciendas anteriormente improductivas y compradas con todo el cuidado legal posible. Están produciendo maíz, arroz y sorgo en y para el país, sin pedirle ningún subsidio al Gobierno, creando empleos directos e indirectos. Sin embargo, está bien que los entes encargados del Gobierno hagan las investigaciones cuando existan dudas.

He notado que la mayoría de artículos sobre los menonitas no se escriben con rigor investigativo sino repitiendo suposiciones ya publicadas. Invitamos a EL TIEMPO y cualquier otro medio o investigador a acercarse cuando así lo deseen para conversar y conocer. Aclaro, sin embargo, que aunque procedemos de unas mismas raíces, entre los menonitas que llegaron de México en el 2016 y nosotros, que ya cumplimos 75 años en el país, no existe ninguna relación orgánica ni legal. Por lo tanto, no hablamos por ellos. Pero sí nos consideramos amigos y hermanos.

Rvdo Pedro Stucky, pastor

Iglesia Cristiana Menonita de Colombia

El nuevo director de la Policía



Señor Director:



El nombramiento del general William Salamanca en la dirección de la Policía Nacional puede interpretarse como fundamental para superar la precariedad del orden público en el país. Esto gracias al antecedente que tiene de haber sido sacado de la policía en la administración pasada, cuando luchó contra la corrupción.

Por esto, el general Salamanca, hablando de los CAI, dice “someterlos a reingeniería para que sean lugar de encuentro entre la comunidad y las autoridades en busca de soluciones efectivas a los problemas de cada vecindario”. Este es un buen principio, pues, según él, los problemas no se arreglan con cárceles sino gestionando su solución.

Fidel Vanegas Cantor

