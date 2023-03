Mayor atención a la escuela

Señor Director:



Con la posesión de la nueva ministra, uno como maestro se hace ilusiones, debido a que es una mujer, por lo tanto tiene mayor sensibilidad y amor por la niñez; conoce de la pobreza, pues vivió en ese departamento donde la población en general pasa muchas dificultades; estudió en una escuela normal, es decir, conoce de pedagogía; fue desplazada, al parecer por el presunto asesinato de su padre, en fin, sufrió como sufren hoy en día los niños y jóvenes en la escuela pública, quienes más que nunca requieren una mayor atención personalizada.

Hoy, cuando aparece la noticia de una madre angustiada porque su hijo casi se muere al haber sido apuñalado por compañeros de colegio, sería bueno que la nueva ministra piense en devolverle los tiempos que le fueron arrebatados a la escuela, pues antiguamente el director de curso contaba con cuatro horas semanales para conocer mejor a sus alumnos y estar más pendiente de sus comportamientos. El maestro hoy en día se siente muy solo, pues además, en un colegio con dos mil o tres mil estudiantes solo existe un orientador, fuera de que la familia no tiene tiempo para estar pendiente de los hijos, por estar preocupados por conseguir lo del diario. Es indignante que a cambio de generarle a maestro mayores tiempos se esté actuando al contrario, al subirle de 22 periodos de clase a 24. Ojalá la ministra recuerde sus tiempos en la escuela normal.



Henry Sarabia Angarita

Que no haya más minas

Señor Director:



Es emotiva, por lo corajuda, la foto de la Selección femenina de amputadas, en Barranquilla, publicada en EL TIEMPO, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pero a la vez es triste y nos trae a la mente esa historia de nuestra violencia y nos hace pensar en la tragedia que ha sido para este país la siembra de minas, en las que han caído hombres mujeres y niños. Miles. Se ha desminado, a grandes costos, pero muchas de esas trampas mortales aún están en la tierra.



Ojalá no se siembren más, ojalá todos los grupos, los que se supone buscan caminos de paz, envíen el mensaje de que dejaron de poner esas trampas letales en las que pueden caer ellos mismos, como ya ha pasado, o sus familiares. Un aplauso para todos los que a base de valor se sobreponen a estas limitaciones, que en realidad no lo son, sino que son un desafío que superan.



Lucila González de M.

Para reflexionar

Señor Director:



El temblor en Colombia este viernes nos despertó casi a todos y nos causó miedo. Por fortuna no se sabe de daños lamentables, pero fue inevitable pensar en el reciente temblor en Turquía y Siria, donde fallecieron más de 46.000 personas. Cuando estos movimientos ocurren piensa uno en toda su familia. Siente uno la fragilidad de la vida. ¿Y no podrá hacerse todo ello sin que tiemble la tierra? Es para reflexionar.



Carmen Rosa Novoa

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.