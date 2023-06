Milagro, milagro, milagro

Señor Director:



Un milagro es un acto sobresaliente, extraordinario y maravilloso del poder divino. Según Miguel de Cervantes Saavedra, los milagros suceden fuera del orden de la naturaleza, como manifestaciones de la divina Providencia, emparentados con las coincidencias, hazañas prodigiosas, encuentros fortuitos y los misterios.

El caso de los niños sobrevivientes del accidente aéreo encontrados con vida después de 40 días perdidos en la selva amazónica, se puede decir que es un milagro. Pero no es en realidad un milagro, como afirma nuestro hidalgo caballero, ya que esto no cuenta con la santidad de antes, después de la pérdida de las buenas costumbres de la humanidad. Más bien, esto obedece a la influencia de la forma de vida de sus ancestros; los alimentos, especialmente frutas que encontraron a su paso, y el clima para sobrevivir. La fe, la solidaridad nacional y la osadía del grupo de personas que participaron en la caballeresca hazaña permitieron encontrar con vida a los niños de la selva.



Eloy Farfán Bello



Impresionantes los informes sobre los niños rescatados en la Amazonia por el Ejército y las comunidades indígenas. Esto nos deja claro tres cosas:



Una, la pericia de los aborígenes en su propia cuna natal, la manigua, difícilmente superada por personas criadas en la civilización, que les permitió la localización de los pequeños.



Dos, la misma pericia, pero esta vez incrustada en el ADN de los niños, a quienes les permitió sortear con éxito las inclemencias de la jungla.



Tres, la invaluable colaboración de los canes que mediante su olfato llevaron al perro Wilson a detectar la presencia de los chicos.



Y finalmente, por supuesto, la incomparable fe con la que el glorioso Ejército Nacional adelantó hasta el agotamiento todos los esfuerzos en cumplir la misión encomendada.



Moraleja: para bien del país, resulta mejor trabajar mancomunadamente en la solución de conflictos que andar asesinándonos entre hermanos.



Héctor-Bruno Fernández Gómez



Admirable y heroico el trabajo que hicieron los militares e indígenas hasta dar con el paradero de los 4 niños sobrevivientes del accidente aéreo, una gesta que perfectamente podría ser argumento de una película. Heroica, sin duda, la labor de los niños más mayorcitos para proteger la vida de sus hermanitos, incluido un bebé de 11 meses; sin embargo, existen otros héroes, muchas veces anónimos, que logran salvar la vida de muchos niños. A todos ellos, también un merecido reconocimiento.



Eduardo Escobar Borrero



La noticia del encuentro con vida de los niños perdidos en la selva después de más de 30 días nos llena de regocijo a todos los colombianos. Este evento debe ser referencia para entender que, a toda costa, Colombia potencia la vida. A su vez, nos une como país para lograr que la parca se aleje cada día más de los hogares colombianos. Combatir la violencia debe ser nuestro propósito nacional.



Gabriel Remolina Ordóñez

