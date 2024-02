Sobre la elección de fiscal

Señor Director:



Es oportuno afirmar claramente que la Corte Suprema de Justicia, en el procedimiento de elegir al nuevo fiscal general, está cumpliendo con su deber y con las funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia.

Lo que ocurre, como es un proceso natural, es que después de varias sesiones plenas, ninguna de las tres postuladas por el presidente Gustavo Petro ha logrado los votos necesarios para su elección. Así de sencilla es la situación, y por lo tanto no existen razones para presionar, criticar y mucho menos exponer, inclusive, a los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia.



La gran mayoría de los colombianos rechazamos los ataques violentos contra la Corte, ocurridos jueves el pasado. También debemos entender a cabalidad la separación de poderes entre las instituciones y contribuir, en todos los sentidos, para que terminen la fatal estigmatización y polarización, que tanto daño hacen.



Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Cultura democrática

Señor Director:



Este 8 de febrero se cumplieron 30 años de haberse expedido la Ley 115 de 1994 -ley general de educación-, lo cual debe llevarnos a los educadores y al mismo Ministerio de Educación a reflexionar sobre los alcances y la vigencia de lo allí estampado. Desde mi punto de vista, hay muchos aspectos que hay que revisar y otros que deben desarrollarse, como es el tema de la enseñanza por proyectos, los 13 fines que permiten la interdisciplinariedad y un aspecto que sigue en pañales como es el relacionado con la democracia en la escuela, pues aún las prácticas dejan mucho que pensar, lo cual se refleja en la sociedad, pues, como lo dijo Estanislao Zuleta, una cultura democrática no es una cultura de mayorías, sino que hay que dar la posibilidad y el derecho al otro para que exponga y desarrolle su punto de vista. Que la escuela sirva como espacio para el debate y la expresión de las ideas de toda la comunidad educativa.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Aprender a cocinar

Señor Director:



El arte culinario es la magia de la preparación de los alimentos, sin ellos es muy difícil la supervivencia. La mayoría de nuestros jóvenes y, por qué no decir, personas mayores, poco de cocinar. Es un arte milenario. Qué bueno sería preparar alimentos de buena calidad, variedad y presentación, para la persona más importante: tú; en el hogar, colegios y universidades debe existir una cátedra de como efectuar el regalo más grande para nuestro cuerpo, mente, espíritu y emociones. Un buen arte culinario. Es para ti y para las personas que amas, hazlo con todo el gusto, el amor, desde hacer el mercado, donde te enseñen a escoger frutas, verduras y el mercado en general. Ahora más que nunca los hijos se independizan a edades tempranas. Ah, y también unas clases para vivir en orden, limpiamente y con decoro. No tanto paquetito y pedidos a domicilio. El gusto de comer lo que preparamos es algo único.



Que viva el nuevo aprendizaje obligatorio para apoyar a nuestra juventud, y no tan jóvenes, a tener una mayor autoestima y calidad de vida.



Jorge Trujillo Mejía

Bogotá

