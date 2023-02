Los daños que causa el Eln

Señor Director:



Muy oportuno y de gran importancia el llamado al Gobierno para que atienda la situación, expuesta en el editorial de EL TIEMPO de 8-2-2023, sobre los daños que están causando al país los bloqueos en las vías en el Meta y Arauca y la posición de la guerrilla del Eln con respecto a la industria petrolera, que causa no solo la disminución de la producción de combustibles, sino que las petroleras dejen de invertir por la incertidumbre creada.

Nunca antes una industria, en cabeza de Ecopetrol, se había enfrentado a retos tan diferentes a los propios de su objeto de negocio, en los momentos precisos en que se supone que hay conversaciones y existe una tregua con esa guerrilla.



Los daños ocasionados por el Eln son de toda índole, especialmente en lo que respecta a la contaminación ambiental, causando un desastre ecológico desde hace casi tres décadas. Es urgente definir rápidamente la verdadera y real intención de hacer la paz y que den verdaderas muestras de ella. De lo contrario, no veo razón para seguir quietos, sin utilizar nuestras capaces y bien entrenadas Fuerzas Armadas para enfrentar a los subversivos y así poder seguir teniendo al petróleo como el primer producto de exportación de Colombia, a la par de la transición energética.



David Guillermo Puyana Silva

Hechos de terrorismo

Señor Director:



Ahora que se conmemoran 20 años del atentado al club El Nogal, que en su momento dejó decenas de muertos, heridos y familias en un duelo permanente, es inevitable recordar y hacer la comparación con el atentado sufrido en años más recientes en la Escuela de Policía General Santander, con resultados igualmente desastrosos. Esto nos demuestra que para el terrorismo, sin importar quién lo ejerza, no existe una mínima noción de consideración, ni siquiera de humanidad. Todo se reduce a dejar claro un mensaje contundente expresado de la manera más violenta posible.



Mauricio Vásquez Rincón

Espacio para ‘periodistas breves’

Señor Director:



En este valioso medio se logra la doble vía de la comunicación. Los que escribimos en el ‘Foro del lector’ agradecemos esta oportunidad.



Vale citar los tres artículos del 9/2/2023, uno sobre el metro, de gran aporte para discusión actual. Otro, un reconocimiento al hospital San José por su esmerado servicio, pues se destaca como sucesor del valioso hospital San Juan de Dios. En el artículo que envié se hace notar el mal uso de los residuos, que pueden ser utilizados en la producción de abonos para reemplazar, en parte, los que se están importando.



Ya que el Día del Periodista se premia a los profesionales destacados del ramo, no estaría mal que hubiese algo para ‘periodistas breves’ como los de este espacio. Felicitaciones en su día.



Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a opinion@eltiempo.com.co.