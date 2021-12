¿Qué se compra con 20.000 pesos?

Señor Director:



Vi en la sección ‘Hace 25 años’ de este diario que está cumpliendo esa edad el billete de 20.000 pesos, en esas fechas el de mayor denominación. Lo que me impresiona es la devaluación de la moneda. ¿Cuánto se compraba entonces con 20.000 pesos? Se hacía mercado y hasta se encartaba uno con esos billetes azules con la cara del astrónomo Julio Garavito. Pero hoy eso vale una libra de carne fina, que muchas veces no es tal. Estamos en una época de gran carestía de los productos de la canasta familiar. Un litro de leche cuesta 4.900 pesos, mientras que a los campesinos se lo pagan a 1.000. Un plátano puede costar hasta 1.400 pesos; hasta el pan ha subido. ¿A dónde vamos a parar? El salario mínimo podrá aumentar más del 10 por ciento, pero no se sentirá.

Se necesita tomar medidas, ver dónde está la causa. Muchos aseguran que son consecuencias de la pandemia, pero ¿qué hacemos? Que los expertos ayuden.



Lucila González de M.

Libro sobre Lucho Bermúdez

Señor Director:



Pocas veces disfrutamos tanto de una lectura como la que nos ofrece el último libro del escritor y periodista cordobés Gustavo Tatis Guerra, quien entrelaza la vida y obra de nuestro gran ícono de la música popular colombiana, Lucho Bermúdez, con episodios de nuestra historia y memoria cultural. Tatis Guerra nos lleva por aires de porros y cumbias, en pasajes de dolor y violencia.



Por último, qué alegría que menciona varias veces al maestro José Portaccio Fontalvo, habitual colaborador de estas páginas, por sus invaluables investigaciones para preservar lo mejor de nuestra cultura musical, y por las referencias dadas a partir de la vida de nuestro hombre del clarinete, autor de Colombia, tierra querida.



Ricardo Ruiz Angulo

Educación de calidad

Señor Director:



EL TIEMPO de 8-12-2021 nos habla de la norteamericana Wendy Kopp, quien ganó el premio Wise Prize for Education, por sus estudios tendientes a que se dé la educación de calidad para todos en el mundo, “si se pretenden objetivos de seguridad paz y justicia”. Teach for All es una red que busca desarrollar el liderazgo en las aulas de clase, especialmente de comunidades vulnerables de todos los continentes afectadas por falta de educación, salud, servicios básicos. Me llega al alma el desempeño de esta mujer. En mi escuela rural teníamos que repetir años porque una sola profesora tenía que atender a 40 alumnos. ¿Y qué dirán los implicados en la pérdida de los 70.000 millones de pesos que aún no aparecen? ¿Y qué dirán los políticos que están en campaña y no proponen de educación ni de nada? Los países hoy bien consolidados son los que se han preocupado por la educación de su gente.



Fidel Vanegas Cantor

