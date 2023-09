El subsidio en la energía

Señor Director:



El presidente Petro lanzó la idea de pagar una “pequeña cuota” en el recibo de la energía para financiar el déficit en que se encuentra TransMilenio, metro y demás. Actualmente, el costo mensual de los recibos de energía ha aumentado 40 %, comparado con el mes de septiembre del año pasado. Fuera de esto, los estratos 4, 5 y 6 aportan un subsidio mensual para financiar la energía a los otros estratos.

Expertos en materia de transporte calculan que para subsanar el actual déficit de TransMilenio el aporte de cada contribuyente debe ser de $ 200.000 mensuales, sin informar durante cuánto tiempo deberá permanecer este cobro. Además, el Presidente propone que con ese subsidio el transporte sea gratis. Es decir, los contribuyentes deberemos también pagarles el pasaje a los colados. Propongo que el Congreso estudie incluir en los presupuestos nacional, departamental y de ciudades capitales, un impuesto que, previos los estudios respectivos, fije una fórmula o tarifa justa equitativa y temporal para subsanar este déficit, exigiendo una reestructuración de estos sistemas de transporte para hacerlos más transparentes y viable.



Fredi Becerra Mosquera

Si el estadio fuera Colombia…

Señor Director:



Si el estadio fuera Colombia un día como el pasado jueves... Si los colombianos fuéramos siempre ese público de todas las edades, colores, procedencias, sin las diferencias que marca la política. Sí. Sin partidos. Solo un partido, el que se juega, y un solo corazón latiendo feliz y emocionado debajo de la camiseta que se vuelve bandera, compartiendo la felicidad de la hermandad. Si Colombia fuera siempre ese estadio cuando juega la Selección.



Si nuestros líderes fueran árbitros equilibrados, honestos, señalando y corrigiendo fallas con autoridad. Si fueran justos y cercanos como la hermandad férrea que es Colombia entera cuando juega nuestra selección. Sí. Si fuéramos como ese estadio, cada estadio donde juega nuestra selección. Si Colombia, toda Colombia, fuéramos pasión! “Nostalgia es el recuerdo que queda de un momento feliz”. Sí, porque sea el que sea el resultado, sabemos que vendrá un próximo juego y con él la esperanza... Gracias, Selección!



Ilse Bartels L.

Centenario de Myrta Silva

Señor Director:



Este 11 de setiembre recordamos el centenario de esa gran exponente de la canción portorriqueña como lo fue la inigualable cantante, maraquera y guitarrista Myrta Blanca Silva Oliveras, nacida en 1923 en Arecibo, en su Puerto Rico caribeño, conocida como Myrta Silva. Desde muy joven, formó parte del famoso Cuarteto Victoria, del maestro Rafael Hernández, con quien viajó a varios sitios del continente.



Hizo su aparición en Cuba, ingresando a la Sonora Matancera e inoculando un bienvenido ingrediente de histrionismo y picardía en su canto, siendo muy aceptado por el público habanero que cada noche asistía para disfrutar de sus ocurrencias y oírla en su Qué corto es el amor, Sandongo, La paquetona, Loca y otras muy pimentosas. Esa interesante forma de cantar y actuar de Myrta Silva con la agrupación cubana cautivó a sus seguidores, que más tarde no aceptaban su retiro e hicieron difícil la incorporación de Celia Cruz como su reemplazo. Eran dos estilos diferentes.



José Portaccio Fontalvo

