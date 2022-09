Perseguir la evasión

Señor Director:



El ministro de Hacienda, doctor Ocampo, está solicitando ideas para reemplazar los recaudos de productos o actividades para llegar a $ 25 billones. Soy pensionado, ya pagué mis aportes como empleado y todos los impuestos de retefuente y demás de ley. Ahora que es tiempo de disfrutar de esos ahorros para la vejez, el ministro nos pretende clavar con impuestos sobre nuestros ahorros; injusto, inaceptable y he leído que es inconstitucional.

Le propongo crear un cuerpo élite que se dedique únicamente a encontrar, perseguir a los evasores y las actividades que están evadiendo. Eso le daría unos 80 billones. Y, adicionalmente, cárcel y medidas que castiguen el uso de dineros que no han pagado impuestos. Un ministro que ha ocupado cargos internacionales, un economista serio, sabe dónde está la evasión, en vez de castigar y buscar dineros de personas naturales y empresas que sí pagamos.



Rafael H. García Ronderos

Gracias, reina Isabel

Señor Director:



Murió la reina Isabel II, para varias generaciones, la única reina. A ella, a quien el mundo y especialmente su pueblo, el UK, la recordaremos como la figura presente que inspiró calma y apaciguó, firme, prudente y segura, las graves tormentas, que fueron muchas durante su larga vida vivida para su pueblo, como lo juró al ser coronada. Como decía hoy un inglés llevando su ramo de flores a la reja del palacio que fue su hogar por tantas décadas, “de alguna manera, los ingleses hoy nos sentimos huérfanos... siempre estuvo presente. La vamos a extrañar...”. Ha muerto el roble que cobijó a millones de los que buscaron su sombra para reposar, sentirse seguros, o para reconquistar la tranquilidad bajo esas ramas cálidas y protectoras, porque aunque las tormentas arreciaran, ella era puerto seguro y las cosas estarían bien. Gracias, reina Isabel. Felipe la esperaba. La despedimos tristes y deseándole, de corazón, que descanse en la paz que mereció.



Ilse Bartels L.

Incendios en la Amazonia

Señor Director:



Los incendios forestales ocasionados en la selva brasileña están afectando a Colombia, causando anomalías en el clima y el aire de las ciudades del país. Este año, los incendios forestales presentados en Brasil han destruido 29.330 kilómetros cuadrados de vegetación, perjudicando flora, fauna y, además, habitantes. ¿Pero qué se podrá hacer para parar esta situación? Un estudio revela que la mayoría de incendios ocasionados en la Amazonia son culpa de la de la deforestación, la minería, quema ilegal, entre otras. En pocas palabras, si evitamos problemáticas como la quema, la tala, la contaminación y la minería, todos como sociedad podremos lograrlo y salvar el pulmón de nuestro planeta.



Cristian Camilo Velandia B.

