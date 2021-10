POT: vías y viviendas

Señor Director:



Por estos días se habla del POT en Bogotá, y más en lo referente a la vivienda y las vías. Sin duda, una cosa tiene relación estrecha con la otra. Deben pensar muy bien, la Administración y en Concejo, en el inconveniente de hacer crecer una ciudad hacia arriba, sin vías, o muy estrechas, sin alcantarillado suficiente, donde, entre otras cosas, se complicarían el manejo de basuras, la convivencia y la inseguridad.

Hay que pensar en el futuro. Necesitamos una ciudad con vías amplias, de fácil evacuación y acceso. Esa guerra contra los carros particulares es equivocada cuando no hay un servicio de transporte público digno ni seguro. Pero, además, cuando en las calles matan por las bicicletas. Mientras tanto, lo que se debe buscar es amplias vías, que haya orden, que el transporte sea limpio, todo. Que no transiten esos viejos vehículos contaminantes. Reducir hoy vías va contra el derecho de muchos a seguridad, a movilizarse, a llevar a sus hijos al colegio, a ir al médico, al trabajo. Y a no perder horas y horas en los trancones, porque eso se traduce en salud y en vidas.



Angel María Aguilar

Psicología y salud mental

Señor Director:



La solución de la crisis de salud mental en las Américas necesita centrar sus esfuerzos en la promoción y la prevención. En los factores sociales, familiares, de infancia y desarrollo humano, psicoterapia, investigación sobre causas. Una disciplina que está trabajando sobre estos temas es la psicología. Los psicólogos en Colombia y en los demás países de las Américas, poseen una sólida formación en asuntos relacionados con la salud mental, tanto a nivel profesional como de magíster y de doctorado. Constituyen un talento humano que puede contribuir mucho a la solución de estos graves problemas. Es fundamental que la sociedad colombiana integre todavía más a los psicólogos en los programas de salud mental, para beneficio de la sociedad.



Rubén Ardila, Ph. D.

El cultivo del café

Señor Director:



EL TIEMPO de 5-10-2021 se refiere al cultivo del café, histórico y emblemático en nuestra economía. Cita la revista ‘Nature Communications’ para indicar que este cultivo, junto con la soya y el cacao, es vulnerable a las sequías. Es por esto que las regiones cafeteras más favorecidas están al oriente de la cordillera Occidental, pues esta es la de menor altura y deja pasar las nubes cargadas de agua que vienen del océano Pacífico.



El café tradicional con sombrío ayuda más a la conservación de aguas de percolación que van a la zona radicular del sombrío. También el follaje aloja la fauna... La diferencia entre Brasil y Colombia es que allá se cultiva en tierras planas y donde se puede mecanizar la cosecha. Aquí es cultivo de laderas y se debe coger a mano. Esto para nosotros ha sido más bien ventaja, porque está “repartido en parcelas medianas o pequeñas” que implica repartición de ingresos. Por estas condiciones el café colombiano ha mantenido unas características de producción agroecológicas, las cuales se estima van a ser exigidas en los mercados internacionales.



Fidel Vanegas Cantor

