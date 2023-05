Las obras y paciencia en Bogotá

SEÑOR DIRECTOR:



“Bogotá es una ciudad en obra: hay 511 frentes activos”, dice una información de este diario. Esto es positivo, porque quiere decir que se invierten nuestros impuestos, allí se ofrece mucho empleo y porque son obras para todos, para el progreso de la ciudad. Por ello debemos investirnos de paciencia, de tolerancia y sentido de colaboración, por ejemplo, no sacando nuestro vehículo para diligencias cortas, o si lo hacemos, no exasperarnos, pegados al pito, que tanto molesta. Debemos saber dar la vía en los trancones, no bloquear las bocacalles, cuando vemos que no alcanzamos a pasar.

Y no sobra pedir también que se agilicen muchas obras, pues en algunas se ve poca actividad. ¿No pueden trabajar en doble turno? De noche hay menos tránsito. Y, por favor, que haya mucha vigilancia e iluminación, pues los hampones aprovechan los polisombras para atracar a la gente.



Y otra petición: ¿no se pueden despejar los puentes peatonales de tantos vendedores, que ya casi no dejan pasar al transeúnte? Ya hay trancón allí también. Ellos tienen derecho al trabajo, pero los deben reubicar.

Lucila González de M.

Predios abandonados en Teusaquillo



SEÑOR DIRECTOR:



Hace poco se entregó la última pieza artística en el marco de la iniciativa ‘Postula tu muro’, desarrollada en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, tal como lo reportó este diario varios días atrás. Es una iniciativa que sin dudas renueva la cara del sector. Pero, más allá del cambio de imagen, es necesario también que se empiece a hablar sobre los predios abandonados, porque además de representar una pérdida en la historia y el legado arquitectónico de la ciudad debido al descuido y deterioro, dichos lugares se convierten en centros de consumo y expendio de estupefacientes, tal como venía sucediendo en una casa abandonada del barrio San Luis, hasta que la Alcaldía decidió demolerla. Es hora de que la Administración Distrital tome cartas en el asunto.

Mauricio Vásquez Rincón

Educación con énfasis empresarial



SEÑOR DIRECTOR:

Para incluirlas en el proyecto de reforma del sistema educativo, propongo se consideren algunas ideas dirigidas a la construcción de un mundo de emprendedores sociales que tengan como su máxima cualidad la creatividad. Para ello, creo necesario y urgente aceptar que el mundo debe adoptar los conceptos de emprendimiento e intraemprendimiento, en el momento en que se decida la búsqueda de generadores (creadores) de nuevos puestos de trabajo, preferentemente en empresas sociales, reconociendo que el desempleo es el principal problema al que se enfrenta el país.



Este ‘revolcón’ debe inculcar en la comunidad académica la mentalidad emprendedora como un proyecto de vida para la creación de negocios, originados en innovaciones con proyección internacional y dentro de la economía digital. Incluir en el nuevo modelo de formación la educación empresarial, que incluye, entre otras materias, el emprendimiento, servirá como base de la transformación productiva de Colombia.

David Guillermo Puyana Silva

