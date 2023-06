Conclusiones de las marchas

Señor Director:



De las marchas del pasado 7 de junio, promovidas por el Gobierno y las organizaciones sindicales, se pueden sacar varias conclusiones:



Uno. Que el Presidente utilizó constitucionalmente al pueblo para hacerse elegir, pero pretende desconocer que ese mismo pueblo eligió por la misma vía a un número de congresistas para que lo represente.

Dos. Que ni siquiera un tercio de los 11 millones de votos que sacó para llegar a ser el Presidente de Colombia salió a marchar con él, sino que en su mayoría lo hizo por cualquier motivo distinto al que él supone.



Tres. Que en su discurso de odio, clases, etnias, razas, conspiraciones e intentos de golpes hay, más que un bien colectivo, un propósito personal por consolidar su poder.



Cuatro. Tampoco es cierto que a partir de ahora será el pueblo el que tome las decisiones. Si la definición de pueblo para el presidente Petro en privado es “solo aquel que esté de acuerdo conmigo”, o en público, “aquel que utiliza cuando lo necesita para su beneficio político”, significa entonces que no estará dispuesto a aceptar sus sugerencias.



Wadid Arana D.

No desviar la atención de lo importante

Señor Director:



Leyendo las buenas noticias de los últimos días –el Banco Mundial eleva su previsión de crecimiento del país, la inflación anual ajusta su segundo mes a la baja, la llegada de cruceros creció un 151 % y siguen bajando las tasas de desempleo–, se llena uno de optimismo. Estas son noticias que debieran ponerse en discusión, para así no seguir cayendo en la estrategia del militar y político griego Alcibíades, quien en una oportunidad le cortó el rabo a su perro en público y cuando le preguntaron por qué hacía eso respondió: mientras el pueblo habla de mi perro, no critican mi gestión.



Enseñar a nuestros alumnos a identificar esta estrategia debe ser una labor más del maestro en la sociedad del siglo XXI, en la que pululan tantos distractores y noticias falsas.



Profesor Henry Sarabia

Proteger el Pacífico

Señor Director:



EL TIEMPO (8/6/2023) nos pide atención al Chocó. Es desastrosa la narrativa actual. El departamento está tomado por el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las autodefensas. Ahora con un paro armado con más de 5.000 personas confinadas en Nóvita y otras 600 que han tenido que abandonar sus predios.



Lo paradójico del caso es que la desgracia del Chocó no es la pobreza, sino su riqueza en biodiversidad y posición geográfica. Pero las riquezas han sido saqueadas y la posición geográfica la han aprovechado los carteles del narcotráfico que se las disputan a sangre y fuego.



Propongo que se cree una Fuerza Naval que cuide las aguas de nuestra bella patria. Si no conseguimos esto ahora con el gobierno del cambio, no lo conseguimos nunca.



Fidel Vanegas Cantor

